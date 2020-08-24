В Израиле прошли массовые женские демонстрации против изнасилований

В Тель-Авиве прошли две массовые демонстрации, в которых участвовали преимущественно женщины. Они вышли на улицы чтобы заявить, что не намерены больше терпеть сексуальное насилие, сообщают израильские СМИ.

Поводом для выступлений стало изнасилование примерно 30 мужчинами в возрасте от 14 до 27 лет 16-летней девушки в одном из отелей в Эйлате. Полиция уже задержала более 10 подозреваемых, большая часть из которых - несовершеннолетние. Однако население страны, и в первую очередь женщины, требуют привлечь больше внимания к проблеме насилия.

Как заявила заместитель мэра Тель-Авива Моран Зер Каценштейн, выступая на митинге, "наша сила в том, что 51 процент населения Израиля составляют женщины. Мы двигатель экономики. И сегодня мы пришли сказать, что если это не прекратится, то мы остановим насилие своими силами".

Женщины вышли на демонстрации с плакатами: "Нет - значит нет, какая часть слова "нет" тебе до сих пор непонятна?!", "Мы сыты по горло, арестуйте насильников".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал изнасилование в Эйлате "преступлением против человечности".