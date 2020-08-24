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24.08.2020 13:40
Рубрика: Власть

В Кремле заявили о важности продолжения союзнических отношений с Беларусью

Текст: Кира Латухина
В Кремле по-прежнему обеспокоены косвенными и прямыми проявлениями внешнего вмешательства в белорусские дела и считают это неприемлемым. Москве импонируют политические силы, которые выступают за продолжение союзнических отношений. Никаких каналов связи с оппозиционными руководству республики властей у Кремля нет.
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

"Призываем всех дать возможность белорусам самим регулировать эти проблемы", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
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"Пока мы констатируем, слава Богу, что не было никаких провокаций со стороны митингующих, - заявил представитель Кремля. - Мы констатируем, что органы правопорядка весьма корректно выполняют свои обязанности и, слава Богу, различные митинги проходят без того, чтобы приводить их к беспорядкам, соответственно, это не вынуждает правоохранителей применять какие-то жесткие меры. Надеемся, что и в будущем удастся избежать и предотвратить при необходимости какие-либо провокации в этой связи".

У Кремля нет каналов связи с альтернативными политическими силами в Беларуси и никакие переговоры не ведутся. "Мы точно не знаем платформу и требования оппозиции", - сказал Песков. "Мы видели некие документы, которые верстались этими людьми, где больший акцент смещался в сторону от взаимодействия с Россией. Конечно, нам такие силы меньше импонируют, но никоим образом мы не вмешиваемся", - подчеркнул он.

"Конечно, нам больше импонируют те политики в Беларуси, которые выступают за последовательное продолжение линии на союзнические отношения, взаимовыгодное партнерство между двумя братскими странами", - сказал Песков.

"Пока четких сигналов в отношении России не озвучивалось никем, но, в любом случае, какое-то установление контактов шло бы в русле вмешательства во внутренние дела Беларуси", - считает представитель Кремля. "Мы критикуем тех, кто это делает, считаем это неверным и не собираемся делать этого сами сейчас, во время горячей стадии", - пояснил он.

"Подавляющее большинство белорусов - убежденные сторонники продолжения нашего союзничества и мы высоко это ценим, и эти чувства абсолютно разделяются в нашей стране. Те, кто склонен к отходу от этого союзничества, нам нравятся меньше - это не секрет, но это обычная реакция любого государства", - сказал Песков.

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