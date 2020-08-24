В Минске задержали главу стачкома МЗКТ

Милиция задержала главу стачечного комитета Минского завода колесных тягачей Александра Лавриновича. Об этом проинформировали в правоохранительных органах столицы Беларуси.

"Лавринович задержан сотрудниками милиции в рамках административного процесса", - цитирует пресс-секретаря минской милиции РИА Новости.

Ранее также сообщалось о задержании сопредседателя стачкома ОАО "Беларуськалий" Анатолия Бокана, а также двух членов Координационного совета белорусской оппозиции Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского. Во всех этих случаях также речь шла об административном процессе.

В Беларуси уже две недели продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. На ряде предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Однако, по данным премьер-министра республики Романа Головченко, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме.