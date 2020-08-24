В Новой Зеландии начали судить напавшего на мечети австралийца

Австралиец Брентон Харрисон Таррант, год назад совершивший теракт в новозеландском Крайстчерче, предстал перед судом. В ходе слушаний, которые продлятся четыре дня, выступят более 60 пострадавших и родственников погибших. Ранее 29-летний обвиняемый отказался от услуг адвокатов.

Напомним, 15 марта 2019 года Таррант напал на мечети в городе Крайстчерч. В результате атак погиб 51 человек, еще 50 были ранены. Все жертвы были мусульманами, включая детей, женщин и стариков. В манифесте, опубликованном в соцсетях перед атакой, австралиец ясно дал понять, что приехал в другую страну с конкретной целью - совершить злодеяние против мусульман. В марте этого года Таррант полностью признал вину в инкриминируемых ему преступлениях.