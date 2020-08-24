В приложении Сбербанка для операционной системы iOS появился голосовой помощник с "Ассистент". По данным vc.ru, сервис пока находится на бета-тестировании.

Фактически "Ассистент" дублирует возможности приложения "Сбербанк.Онлайн": он позволяет переводить деньги другому клиенту компании, может узнать баланс карты, сменить PIN-код или рассказать о текущих курсах валют. Кроме того, с помощником можно поговорить и на отвлеченные темы, например попросить его рассказать что-нибудь интересное. Ответам голосового ассистента можно ставить "лайк" или "дизлайк". Это нужно для того, чтобы разработчики могли скорректировать работу алгоритма. Сбербанк не ответил на запрос "РГ" о том, когда голосовой помощник выйдет из стадии бета-тестирования.

Голосовой помощник Сбербанка - не первая такая разработка отечественных банков. В 2019 году подобного ассистента запустил Тинькофф Банк. Он умеет совершать банковские операции, бронировать столик в кафе, покупать билеты в кино, записывать в салон красоты и общаться на различные темы.

Разработкой голосовых ассистентов занимаются практически все крупные ИТ-компании. У Apple есть Siri, у Google - Google Ассистент, у Microsoft - Cortana, у Amazon - Alexa. В России разработкой голосовых ассистентов занимаются в "Яндексе" (Алиса) и Mail.ru Group (Маруся).

Аудитория Алисы уже составляет 45 млн пользователей в месяц, рассказывает руководитель проекта Андрей Законов. Голосовой помощник старается учитывать интересы каждого. Например, в умных колонках есть утреннее шоу - оно формируется в зависимости от предпочтений человека. "В составе шоу сейчас персонализированные новости, погода в вашем городе, информация о ситуации на дорогах, музыка из "Плейлиста дня", которая вам может понравиться", - перечисляет Законов. Он считает, что помощника важно обучать на различных запросах пользователей, это поможет ему стать еще более персонализированным. "Как и в случае с людьми, чем больше вы общаетесь с ассистентом, тем лучше он будет понимать ваши предпочтения", - отмечает Законов.

Слабой стороной голосовых помощников до сих пор остается эмпатия. Подавляющее большинство голосовых ассистентов отвечает на запросы "механически", хотя определенные сдвиги в этом направлении уже есть. "Для обучения голосовых ассистентов эмпатии потребуется еще несколько лет, - говорит Алексей Кривенков, руководитель направления голосовых ассистентов и умных устройств Mail.ru. - Традиционная архитектура помощников преобразует звук в текст и только потом ищет подходящий ответ на текстовый запрос, теряя информацию о паузах, интонациях, вариациях тембра. Люди, более склонные к эмпатии, улавливают эти невербальные сигналы и посылают ответные в диалоге. Чтобы научить этому компьютер, нужно собрать много данных, усложнить архитектуру, классифицировать типичные проявления эмпатии и закодировать их в сценарии. Однако уже сейчас по контексту разговора можно улавливать, настроен ли пользователь на пространную беседу или ему нужен четкий краткий ответ".

Для определения эмоций человека голосовые помощники могут задействовать внешние датчики, например камеры смартфона, полагает ИТ-специалист Александр Баулин: "С помощью встроенной камеры система будет понимать, в каком настроении находится человек, улыбается ли он или, наоборот, огорчен".

Если люди способны понимать разные языки и быстро переключаться между ними, то голосовые ассистенты пока не слишком хорошо справляются с этой задачей. "Научить ассистента новому языку довольно сложно, потому что в основе голосовых помощников - машинный интеллект, который учится на больших объемах данных, а их не так просто получить для каждого из новых языков", - продолжает Законов.

Пока ассистенты научились распознавать запросы на разных языках только при поиске музыки. Например, когда вы просите поставить песню зарубежного исполнителя, сама просьба будет на русском, а название песни - на английском. Такие задачи ассистенты научились выполнять хорошо, хотя технически это непросто.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что голосовые ассистенты находятся еще на начальной стадии развития. "Им не хватает интеллекта, - считает он. - Обучение голосовых помощников очень похоже на обучение поисковых систем в начале нулевых. Они научились говорить, распознавать вопросы, но уйдут еще годы на то, чтобы они стали четче понимать свободную речь, уметь шутить и так далее". По мнению Муртазина, в будущем голосовые ассистенты будут практически неотличимы от настоящего человека. "Количество "шаблонов", по которым они отвечают, значительно увеличится и будет исчисляться миллионами", - уверен он.