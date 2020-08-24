В России более 17,5 тысячи подростков платят налоги

В России более 17,5 тысячи молодых людей в возрасте 14-18 лет платят налоги. Об этом рассказала корпоративный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Елена Мякотникова на онлайн-дискуссии на площадке ТАСС.

Дискуссия была посвящена треку "Новая молодежная повестка" форума "Сильные идеи для нового времени", организуемого АСИ и Фондом Росконгресс.

- Всего 17 564 человека несовершеннолетних платят налоги. Из них более тысячи - в возрасте 14-15 лет, согласно данным налоговой службы, - сказала она. - И это несмотря на сложности, которые есть, и не до конца отработанные алгоритмы, отсутствие помощи при регистрации.

По ее словам, огромный потенциал для экономики кроется в том, чтобы сделать процедуру регистрации и сопровождения молодых предпринимателей удобнее. Помогать ребятам с наставничеством, бухгалтерией и с ресурсами.

- В любом бизнесе важна не просто идея, их много может быть хороших… Важно то, как эту идею довести до реализации. Это будет самое сложное, - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. - Мы будем очень внимательно следить за теми проектами, которые предлагают молодые люди, и по возможности помогать в их реализации. Возможность найти себя - в том числе в бизнесе или малом предпринимательстве - это очень важно. И я считаю, что здесь нужно начинать с профориентации - это ключевая задача.

Агентство стратегических инициатив собирает заявки на форум "Сильные идеи для нового времени". Свою идею может предложить каждый. Темы новых разработок - на любой вкус: современная экономическая, новая социальная, технологическая, городская политика, новые компетенции и идеи для бизнеса, молодежная повестка.

Например, в треке "Новая молодежная повестка" были представлены бесплатная онлайн-бухгалтерия для молодых предпринимателей и онлайн-акселератор для самозанятых подростков в возрасте от 14 до 18 лет "Я-самозанятый". Это платформа, которая позволяет школьникам создавать свои проекты: бизнес-планы, планы продаж и выхода на рынок… Здесь же - поддержка наставников и юридическая помощь подросткам: как стать самозанятым, как платить налоги. Еще одна идея, которую придумала 17-летняя школьница Алина Тимошкина - "Молодежная биржа труда". Это онлайн-площадка, где "молодые" работодатели, основатели стартапов и новый компаний ищут себе единомышленников, предлагают школьникам и студентам работу.

Прием заявок на форум продлен до 10 сентября. Отобранные предложения дорабатываются вместе с экспертами. Наиболее значимые инициативы получат поддержку АСИ и партнеров, а авторы топ-100 идей представят их на форуме руководству страны на форуме "Сильные идеи для нового времени" в Сочи в октябре.