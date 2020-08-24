В России может появиться новая ежегодная выплата на сборы детей в школу

Депутаты предложили ввести новую ежегодную выплату на детей к началу учебного года. Соответствующий законопроект выложил в своем телеграм-канале председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он пояснил, что выплата должна стать финансовой поддержкой семьям, которым предстоит собирать детей в школу. "С каждым годом "школьный набор" становится все дороже, а сейчас из-за последствий пандемии многие или вообще лишились работы, или серьезно потеряли в заработке", - написал он в своём месенджере.

Сумму выплаты предлагается установить в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, при этом законопроектом предусматривается ее ежегодная индексация, которая должна проводиться в феврале. "Это позволит сохранить покупательскую способность выделенных государством средств", - говорится в пояснительной записке к документу, где также отмечается, что "согласно проведенным в России исследованиям стало значительно дороже собрать ребенка в школу, а бюджет на сборы первоклассника может достигать 20 тысяч рублей".

Предполагается, что выплата будет производиться из средств федерального бюджета, а обратиться за ней смогут родители детей с российским гражданством. Согласно законопроекту, подать заявление на выплату можно будет в МФЦ или Пенсионном фонде. Планируется, что закон будет рассмотрен в Госдуме и вступит в силу с 1 января 2021 года.