В России может появиться новая ежегодная выплата на сборы детей в школу

Сумму выплаты предлагается установить в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, при этом законопроектом предусматривается ее ежегодная индексация, которая должна проводиться в феврале. "Это позволит сохранить покупательскую способность выделенных государством средств", - говорится в пояснительной записке к документу, где также отмечается, что "согласно проведенным в России исследованиям стало значительно дороже собрать ребенка в школу, а бюджет на сборы первоклассника может достигать 20 тысяч рублей".
Предполагается, что выплата будет производиться из средств федерального бюджета, а обратиться за ней смогут родители детей с российским гражданством. Согласно законопроекту, подать заявление на выплату можно будет в МФЦ или Пенсионном фонде. Планируется, что закон будет рассмотрен в Госдуме и вступит в силу с 1 января 2021 года.