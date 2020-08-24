В России создали трехмерную модель Пальмиры

"Российские учёные получили высокоточные трехмерные модели местности и объектов архитектуры, создали детальные ортофотопланы, пространственное разрешение которых значительно выше, чем у существующих спутниковых снимков. Благодаря этому археологи и специалисты по управлению культурным наследием смогут детально изучить план Пальмиры с возможностью приближать снимки с детализацией до 3 см", говорится в сообщении ИИМК.

Российская сторона дарит 3D-модель "Сирии и всему миру", об этом заявила замдиректора ИИМК Наталья Соловьева.

"Уже сейчас без выезда на памятник специалисты-реставраторы, используя детально выполненную аэрофотосъёмку, могут приступить к оценке и планированию восстановительных работ", отмечают специалисты ИИМК. Модель позволяет планировать дальнейшие работы по восстановлению Пальмиры, сильно пострадавшей в результате захвата боевиками террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ) в 2015 году и ряде последующих нападений на уникальный объект. "Благодаря проведенным работам документально зафиксировано, что разрушению со стороны запрещенной в России ИГ подверглись наиболее значимые в культурном отношении объекты: Храм Бэла, Храм Баалшамина, Триумфальная арка, Колонна Зенобии, Некрополи и Погребальные башни, Лагерь Диоклетиана, Крепость Фахр-Ад-Дина и Археологический музей Тадмора. Разрушен просцениум театра и взорван тетрапилон. На территории памятника обнаружены многочисленные ямы грабительских раскопок и окопы. Остальные архитектурные объекты остались нетронутыми, либо подверглись незначительным повреждениям", поясняется в сообщении ИИМК.

В настоящее время именно в ИИМК РАН находится самая полная информация о нынешнем состоянии Пальмиры благодаря большому объему измерительных работ и работ по фотофиксации, проведенных силами экспедиции ИИМК и военных топографов в древнем городе в 2016 году. Кроме того, в распоряжении института есть большое количество спутниковых снимков объекта.

Создаваемая сейчас в российском институте динамическая геоинформационная система PalmyraGIS (ГИС "Пальмира во времени и пространстве") представляет собой "масштабную базу данных, которая охватывает результаты всех предшествующих археологических и исторических исследований города, сведения об отдельных археологических и архитектурных объектах - их характеристику, датировки, сведения о степени изученности, истории исследования, геопространственное отображение современного состояния памятника - описание времени, степени и характера повреждений, нанесенных ему за последние годы", говорится в сообщении ИИМК.