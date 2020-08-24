В "Спартаке" рассказали о "маленькой ошибке" с Кокориным

Александр Кокорин не сыграл за "Спартак" против "Локомотива" (2:1) и не принял участия уже в четвертой игре своего нового клуба, хотя изначально планировалось, что футболист пропустит только первый тур.

Ранее сам Кокорин говорил, что все из-за спазма мышцы. Из-за этого на поле в форме "Спартака" он до сих пор так и не появился.

- С Кокориным у нас произошла маленькая ошибка, - отметил гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов. - Мы немного неправильно делали восстановление, поэтому все затянулось. Но в субботу Александр уже тренировался в общей группе. Мы ждем его на поле.

Тем временем по-прежнему обсуждается вероятность того, что Кокорин окажется в итальянской "Роме", которая будто бы проявляет интерес к игроку.

- Мы договаривались с Александром, кгда он приходил, что если появится предложение от топовых клубов, будем рассматривать этот вариант в пользу Александра, - сказал гендиректор "Спартака".

Напомним, ранее Кокорин подписал контракт со "Спартаком" по схеме "3+1".