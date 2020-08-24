В "Спартаке" рассказали о "маленькой ошибке" с Кокориным

Ранее сам Кокорин говорил, что все из-за спазма мышцы. Из-за этого на поле в форме "Спартака" он до сих пор так и не появился.
- С Кокориным у нас произошла маленькая ошибка, - отметил гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов. - Мы немного неправильно делали восстановление, поэтому все затянулось. Но в субботу Александр уже тренировался в общей группе. Мы ждем его на поле.
Тем временем по-прежнему обсуждается вероятность того, что Кокорин окажется в итальянской "Роме", которая будто бы проявляет интерес к игроку.
- Мы договаривались с Александром, кгда он приходил, что если появится предложение от топовых клубов, будем рассматривать этот вариант в пользу Александра, - сказал гендиректор "Спартака".
Напомним, ранее Кокорин подписал контракт со "Спартаком" по схеме "3+1".