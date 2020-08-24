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Рубрика: В мире

В США одобрили дополнительный метод лечения пациентов с COVID-19

Фото: Lindsey Wasson/REUTERS Фото: Lindsey Wasson/REUTERS
Фото: Lindsey Wasson/REUTERS

Власти США одобрили переливание плазмы крови переболевших пациентов для лечения COVID-19. Экстренное разрешение выдали в Управлении по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб страны. Об этом говорится в документе, распространенном ведомством.

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"Такой метод лечения может быть эффективен, а его известные и потенциальные плюсы перевешивают известные и потенциальные риски", - со ссылкой на источник ТАСС.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подумает над тем, чтобы разрешить заразившимся коронавирусом пациентам, состояние которых не улучшается, принимать экспериментальные лекарства, находящиеся на последних стадиях клинических испытаний.

США продолжают лидировать по числу заболевших в мире. Положительный тест на коронавирус получили 5 миллионов 693 тысячи 879 жителей страны. Больше всего заболевших в Лос-Анджелесе - 230 тысяч 662 человека. Данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости на основе информации от международных организаций, федеральных и местных властей. Всего в мире от вируса SARS-CoV-2 пострадали свыше 23 миллионов человек.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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