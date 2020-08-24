В США одобрили дополнительный метод лечения пациентов с COVID-19

Власти США одобрили переливание плазмы крови переболевших пациентов для лечения COVID-19. Экстренное разрешение выдали в Управлении по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб страны. Об этом говорится в документе, распространенном ведомством.

"Такой метод лечения может быть эффективен, а его известные и потенциальные плюсы перевешивают известные и потенциальные риски", - со ссылкой на источник ТАСС.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подумает над тем, чтобы разрешить заразившимся коронавирусом пациентам, состояние которых не улучшается, принимать экспериментальные лекарства, находящиеся на последних стадиях клинических испытаний.

США продолжают лидировать по числу заболевших в мире. Положительный тест на коронавирус получили 5 миллионов 693 тысячи 879 жителей страны. Больше всего заболевших в Лос-Анджелесе - 230 тысяч 662 человека. Данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости на основе информации от международных организаций, федеральных и местных властей. Всего в мире от вируса SARS-CoV-2 пострадали свыше 23 миллионов человек.