В США выстрелившие в чернокожего полицейские отстранены от работы

Руководство полицейского управления города Кеноша (штат Висконсин) отстранило от службы полисменов, выстреливших в чернокожего мужчину и ранивших его, передает РИА Новости.

Их действия, как считают адвокаты потерпевшего, были абсолютно немотивированными, так как мужчина не совершал никаких противоправных действий, а лишь пытался разнять двух поссорившихся женщин. Перед тем, как выстрелить ему в спину, полицейские еще и ударили его электрошокером.

Раненый афроамериканец госпитализирован в тяжелом состоянии.

Инцидент вызвал бурную реакцию среди местных жителей: в городе прошли массовые акции протеста, которые переросли в поджоги и погромы. После этого в муниципалитете был введен комендантский час. После этого было начато расследование и полисменов отстранили от работы.