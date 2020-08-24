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24.08.2020 22:33
Рубрика: В мире

В США выстрелившие в чернокожего полицейские отстранены от работы

Руководство полицейского управления города Кеноша (штат Висконсин) отстранило от службы полисменов, выстреливших в чернокожего мужчину и ранивших его, передает РИА Новости.

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Их действия, как считают адвокаты потерпевшего, были абсолютно немотивированными, так как мужчина не совершал никаких противоправных действий, а лишь пытался разнять двух поссорившихся женщин. Перед тем, как выстрелить ему в спину, полицейские еще и ударили его электрошокером.

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Инцидент вызвал бурную реакцию среди местных жителей: в городе прошли массовые акции протеста, которые переросли в поджоги и погромы. После этого в муниципалитете был введен комендантский час. После этого было начато расследование и полисменов отстранили от работы.

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