В Таиланде тюрьмы сделают туристическими объектами

Департамент исправительных учреждений Таиланда планирует создать туристические объекты в 72 тюрьмах королевства. Об этом заявил министр юстиции Таиланда Сомсак Тхепсутхин.

Предполагается, что в этих пенитенциарных заведениях откроют магазины, в которых туристы смогут купить продукцию, сделанную заключенными. Кроме того, в тюрьмах станут проводить, например, конкурсы поварского искусства среди заключенных. Таким образом туристы принесут доход в бюджет правоохранительной системы, а заключенные смогут освоить, в частности, профессию повара, чтобы трудоустроиться после тюремного срока.

Эксперимент уже проводится в пяти тюрьмах страны.

Таиланд занимает шестое место в мире по числу заключенных, которых насчитывается более 380 тысяч человек.