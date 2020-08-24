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24.08.2020 20:53
Рубрика: Спорт

С Сашей договорятся

"Вашингтон" намерен продлить контракт с Овечкиным
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8242)
В национальной хоккейной лиге продолжаются матчи второго раунда плей-офф. Увы, среди тех команд, которые претендуют на победу в Кубке Стэнли, уже нет клуба Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз".
Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports/ Reuters Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports/ Reuters
Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports/ Reuters

Напомним, что в первом раунде плей-офф столичный клуб потерпел поражение в серии от клуба "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 1:4. Такой неутешительный результат стоил места главному тренеру "Кэпиталз" Тодду Рирдену. Об отставке специалиста сообщила пресс-служба "Вашингтона" со ссылкой на генерального менеджера Брайана Маклеллана.

Фото: РИА Новости
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"Мы возлагаем большие надежды на нашу команду и чувствуем, что необходим свежий подход к руководству. Хотел бы поблагодарить Тодда за всю его тяжелую работу и усилия в нашей организации. Тодд был важной частью нашей команды более полувека, включая этап с победой в Кубке Стэнли в 2018 году. Но сейчас нам нужны перемены", - отметил Маклеллан.

Разумеется, поклонников хоккея интересует и будущее Овечкина. У Александра остался один сезон по 13-летнему контракту, и стороны загодя запустили сложный механизм переговоров. Господин Маклеллан в беседе с журналистами признался, что клуб намерен приложить все усилия, чтобы российский игрок продолжил карьеру в "Вашингтоне":

- Все понимают, насколько этот игрок важен для нас. Сложно представить, что Александр может играть где-то еще. В этой связи мы очень надеемся, что сможем прийти к взаимовыгодному соглашению. Очередной этап наших переговоров запланирован во время тренировочного лагеря.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры Александр Овечкин

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