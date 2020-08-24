В Британии, где еще в XVII столетии родился афоризм "мой дом - моя крепость", назревает революция.

Как пишет The Guardian, в конкурсе правительства на проектирование домов нового поколения победили шесть архитектурных бюро. Они мечтают избавить Альбион от традиционных частных садиков и оград. Подобно советским авангардистам, которые в 1920-е годы взялись за возведение домов-коммун, современные английские архитекторы подготовили проекты частных поместий с "садами совместного пользования" и общественными зонами для обедов и барбекю под открытым небом.

По мнению дизайнера Криса Брауна из бюро "Дом эскимоса", после пандемии "короны" люди будут особенно нуждаться в тесной интеграции. В компании "Перпендикуляр" также убеждены, что пришла пора скинуть с парохода современности "вездесущие огороженные участки", которые морально устарели. Предполагается, что жители смогут арендовать "коммунальные огороды" через мобильное приложение или договориться с соседями о совместном использовании наделов, которые останутся в муниципальной собственности. Если этим утопическим планами и суждено сбыться, то не раньше 2030 года.