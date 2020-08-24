Венецианский кинофестиваль, который состоится на острове Лидо с 2 по 12 сентября, войдет в историю как самый нестандартный и единственный крупный киносмотр, проводимый в этом году.

Решение о проведении фестиваля принял губернатор Венето еще в разгар пандемии, но лишь накануне стало известно, в каком именно формате пройдет это некогда зрелищное мероприятие. Киносмотр состоится в усеченном виде, без больших голливудских премьер, но при этом в программе будут доминировать высококачественные артхаусные фильмы. Почти 45 процентов картин, претендующих на "Золотого льва" в 2020 году, были сняты женщинами-режиссерами. Помимо измерения температуры, сокращения мест в залах, предварительной онлайн-резервации билетов впервые за историю фестиваля публике запретят занимать места возле "красной дорожки", а также не дадут взять автограф и сфотографироваться с кумирами. В этой зоне позволят находиться лишь аккредитованным фотографам. Перед началом показов все гости и члены делегаций сдадут тест на коронавирус. При этом всех, включая звезд первой величины, обяжут соблюдать дистанцию и носить маски как внутри кинозалов, так и за их пределами.