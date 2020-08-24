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24.08.2020 15:40
Рубрика: Общество

Врач назвала правильные продукты для перекуса

Текст: Тимур Алимов

Главный диетолог Краснодарского края Лейла Кадырова рассказала о продуктах, которые идеально подойдут для перекуса в промежутке между полноценными приемами пищи. Последних, по словам эксперта, должно быть три в день. Но если завтрак состоял лишь из чашки кофе, а обед ожидается в районе 13:00, то для утоления чувства голода лучше всего подойдут фрукты и овощи или стакан йогурта.

Фото: iStock
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- Можно небольшую порцию сухофруктов. Орехи есть каждый день не советую, лучше через день, но не более 30 - 40 граммов, - приводит слова специалиста aif.ru.

Кадырова также отметила, что летом необходимо ограничить потребление красного мяса - говядины, свинины и баранины - до трех раз в неделю. Холодные супы - окрошку или свекольник - напротив, можно есть без особых ограничений, но при условии минимального количества картофеля и замены колбасы на мясо птицы.

Организму, по словам врача, не нужна и глюкоза, содержащаяся в сахаре.

- Он сам синтезирует ее из обычных продуктов столько, сколько нужно. Полезность шоколада для мозга - миф. Если есть желание отказаться от сладкого, надо приучать себя обходиться без него. Использовать сахарозаменители не советую, - сказала диетолог.

При выборе молочной продукции Кадырова рекомендовала обращать внимание на жирность - молоко необходимо выбирать с жирностью до 3,2 процента, сметану - не более 20 процентов, творог - с 5 процентами. Обезжиренные продукты специалист потреблять не советует из-за потери качества при переработке.

Что касается популярных "разгрузочный дней", то, по мнению диетолога, они могут служить лишь дисциплинирующим фактором, особого эффекта они не оказывают. Вместо таковых лучше устраивать "белковые дни" с потреблением творога, кефира или ряженки.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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