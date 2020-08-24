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Вышел первый тизер новой игры про Голлума из "Властелина колец"

Текст:   Богдан Бобров
24.08.2020,  
18:18
Фото: Daedalic Entertainment Фото: Daedalic Entertainment
Фото: Daedalic Entertainment

Студия Daedalic Entertainment, наиболее известная по серии квестов Deponia, представила первый тизер своей новой игры - The Lord of the Rings: Gollum.

Под управление геймеров попадает один из самых интересных и неоднозначных персонажей - Голлум. Его неизвестно какими судьбами занесло в Мордор, и бедолаге надо как-то выбираться из этих страшных и опасных мест.

Хронологически события будут происходить до "Хоббита", поэтому главный герой проекта еще не знаком с Бильбо Бэггинсом и его хитрыми загадками, поэтому он еще в некоторой степени наивен и не так жесток, каким его привыкли видеть. Поэтому сражений в игре будет не очень много, но противников можно будет нейтрализовать хитростью или исподтишка.

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В качестве ориентира разработчики выбрали смесь Prince of Persia с ее вертикальным паркуром и системы скрытного прохождения.

Релиз игры запланирован на 2021 год на консолях нового поколения и ПК.

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Фото: istock
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