Указ главы Республики Саха (Якутия) от 24 августа 2020 года № 1387 "О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при организации образовательного процесса в Республике Саха (Якутия) в 2020/2021 учебном году"

В целях принятия мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при организации предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования и профессионального обучения (далее - реализация образовательных программ) образовательными организациями на территории Республики Саха (Якутия) (далее -образовательные организации), на основании предложений Главного государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия) от 12 августа 2020 г. № 14-00-05/51-2020, 19 августа 2020 г. № 14-00-05/53-2020 постановляю:

1. Установить, что с 1 сентября 2020 года реализация образовательных программ в очной форме и (или) в очно-заочной форме осуществляется с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Реализация программ дошкольного образования осуществляется в очной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. При введении ограничительных мероприятий (карантина) реализация образовательных программ осуществляется с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения.

3. Установить, что в 2020 году торжественные линейки, посвященные Дню Знаний - 1 сентября, проводятся для 1 -х классов по графику с выделением отдельной зоны для родителей при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий, для остальных классов с применением дистанционных технологий.

4. Установить, что реализация программ дополнительного образования и спортивной подготовки осуществляется с 1 октября 2020 года в очной форме и (или) в очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) (Борисова Е.А.):

1) организовать проведение выездных профилактических медицинских осмотров в общеобразовательных организациях для обучающихся 1-х классов - до 1 октября 2020 года, для обучающихся других классов - до 31 декабря 2020 года;

2) организовать проведение профилактических прививок против гриппа обучающихся и работников образовательных организаций до 15 октября 2020 года.

6. Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) (Сивцев М.П.):

1) утвердить типовой порядок реализации образовательных программ дошкольного и общего образования с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) утвердить типовой порядок по организации питания в образовательных организациях Республики Саха (Якутия) в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

7. Главам муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) обеспечить в общественном транспорте соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 апреля 2020 г. МР 3.1/2.5.0172/4-20 "По организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19".

8. Руководителям образовательных организаций обеспечить:

1) подготовку организаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: МР 3.1/2.4.0178/1-20 "Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", МР 3.1/2.1.0205-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования", МР 3.1/2.4.0206-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях", МР 3.1/2.1.0184-20 "Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19";

2) ограничение посещения родителями (законными представителями) помещений общеобразовательных организаций;

3) проведение мероприятий разъяснительного характера о мерах сохранения здоровья, профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), об особенностях реализации образовательных программ в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для работников образовательных организаций, родителей (законных представителей) обучающихся.

9. Должностные лица, указанные в пунктах 5, 6, 7, 8 настоящего Указа, главы муниципальных образований и городских округов Республики Саха (Якутия), учредители и руководители образовательных организаций несут персональную ответственность за исполнение настоящего Указа в соответствии с законодательством. За нарушение норм, установленных настоящим Указом, предусматривается административная ответственность в соответствии с законодательством об административных правонарушениях.

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

11. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







