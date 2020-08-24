За время пандемии Россия нарастила экспорт товаров ННЭ

За время пандемии Россия нарастила поставки товаров несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в целый ряд стран, как ближнего, так и дальнего зарубежья. Так, на фоне сокращения нефтяных поставок, РФ начала поставлять в Нидерланды турбодвигатели, жирные кислоты, рыбное филе. Об этом рассказал торговый представитель России в Нидерландах Андрей Макаров.

По данным Росстата, за первое полугодие 2020 года российский экспорт турбодвигателей и газовых турбин в Нидерланды увеличился с практически нулевой отметки до $35,4 млн. На 52,1% выросли поставки медной проволоки, на 24,5% рыбного филе. С нулевой отметки стартовал ввоз промышленных жирных кислот (до $10,6 млн) и подсолнечника (до $4,5 млн).

"До сих пор, структура экспорта (России в Нидерланды - прим. ред.) на 82,3% была представлена поставками по коду ТН ВЭД 27 "Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки", в том числе сырой нефти (42%) и нефтепродуктов (31,2%). В январе-июне российский экспорт по данной товарной группе снизился на 48,1% (минус $10 млрд). Из-за неблагоприятной внешней конъюнктуры на рынке энергоносителей, в том числе связанной с пандемией COVID-19, и как следствие, снижением глобального спроса", - рассказал Андрей Макаров.

Положительная динамика в экспорте почти по всем товарным группам, кроме поставок древесины, целлюлозно-бумажных изделий и драгоценных камней, металлов и жемчуга, отмечается во взаимной торговле РФ и Армении. "По итогам первого полугодия Республика Армения является одной из стран, с кем у России сохранилась положительная динамика товарооборота (рост на 1,1 %), в том числе за счет сохранившегося объема экспорта российских товаров на армянский рынок (рост на 14,1 %)", - отмечает торговый представитель РФ в этой стране Анна Донченко. По ее словам, снижение импорта на 21,5% за обозначенный период произошло за счет поставок химической промышленности, минеральной и готовой пищевой продукции.

Рост торговли России и Узбекистана по итогам первого полугодия, по словам торгпреда РФ в Республике Андрея Мокроусова, обусловлен существенным ростом экспортных поставок России, которые увеличились на 24,5% ($418,1 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. "Главным драйвером роста величины экспорта стало увеличение поставок минеральных продуктов (на 99%), продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (на 80%), а также металлургической продукции (на 46,8%)", - уточнил Андрей Мокроусов.