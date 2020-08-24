Новости

За время пандемии Россия нарастила экспорт товаров ННЭ 22:38
В США выстрелившие в чернокожего полицейские отстранены от работы 22:33
Овечкин украсил обложку игры NHL 2021 21:10
Москалькова надеется, что власти США изменят меры наказания для Осиповой 21:01
В Гонконге впервые в мире зафиксирован случай повторного заболевания COVID 20:17
Путин и Лукашенко обсудили участие Беларуси в тестировании вакцины от коронавируса 20:01
Росстандарт утвердил нацстандарты интернета вещей 19:58
Медведев предложил синхронизировать государственные и партийные проекты 19:53
Россия обсудила вопросы военного сотрудничества с Бразилией и Алжиром 19:50
Финал конкурса "Учитель года России" перенесут на 2021 год 19:29
Усэйн Болт заразился коронавирусом на собственном дне рождения 19:25
Алексиевич вызвали в СК Беларуси по делу о Координационном совете оппозиции 19:21
Суарес не нужен новому тренеру "Барселоны" 19:15
Продлен прием идей на участие в форуме "Сильные идеи для нового времени" 19:02
КДК РФС закрыл фанатский сектор "Спартака" на один матч 18:53
Лукашенко подписал указ о взаимном признании с РФ решений по нарушениям ПДД 18:39
В московском метро запустят поезда с указателями направления следования на бортах 18:30
В Израиле прошли массовые женские демонстрации против изнасилований 18:29
Минск закупит у Москвы БТР и вертолеты Ми-35М 18:17
КДК РФС рассмотрит вопрос оскорбления Гилерме болельщиками "Спартака" 17:58
Под завалами обрушившегося в Индии здания могут находиться 200 человек 17:55
Роспотребнадзор разрешил прием экскурсионных групп в музеях 17:51
В Таиланде тюрьмы сделают туристическими объектами 17:48
Лукашенко рассказал Путину о мерах по нормализации ситуации в Беларуси 17:16
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию 17:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
24.08.2020 22:38
Рубрика: Экономика

За время пандемии Россия нарастила экспорт товаров ННЭ

Текст: Светлана Ментюкова

За время пандемии Россия нарастила поставки товаров несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в целый ряд стран, как ближнего, так и дальнего зарубежья. Так, на фоне сокращения нефтяных поставок, РФ начала поставлять в Нидерланды турбодвигатели, жирные кислоты, рыбное филе. Об этом рассказал торговый представитель России в Нидерландах Андрей Макаров.

Фото: Фотохост-агентство brics-russia2020.ru/ РИА Новости
Минпромторг: Предложено создать Центр промышленных компетенций БРИКС

По данным Росстата, за первое полугодие 2020 года российский экспорт турбодвигателей и газовых турбин в Нидерланды увеличился с практически нулевой отметки до $35,4 млн. На 52,1% выросли поставки медной проволоки, на 24,5% рыбного филе. С нулевой отметки стартовал ввоз промышленных жирных кислот (до $10,6 млн) и подсолнечника (до $4,5 млн).

"До сих пор, структура экспорта (России в Нидерланды - прим. ред.) на 82,3% была представлена поставками по коду ТН ВЭД 27 "Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки", в том числе сырой нефти (42%) и нефтепродуктов (31,2%). В январе-июне российский экспорт по данной товарной группе снизился на 48,1% (минус $10 млрд). Из-за неблагоприятной внешней конъюнктуры на рынке энергоносителей, в том числе связанной с пандемией COVID-19, и как следствие, снижением глобального спроса", - рассказал Андрей Макаров.

Положительная динамика в экспорте почти по всем товарным группам, кроме поставок древесины, целлюлозно-бумажных изделий и драгоценных камней, металлов и жемчуга, отмечается во взаимной торговле РФ и Армении. "По итогам первого полугодия Республика Армения является одной из стран, с кем у России сохранилась положительная динамика товарооборота (рост на 1,1 %), в том числе за счет сохранившегося объема экспорта российских товаров на армянский рынок (рост на 14,1 %)", - отмечает торговый представитель РФ в этой стране Анна Донченко. По ее словам, снижение импорта на 21,5% за обозначенный период произошло за счет поставок химической промышленности, минеральной и готовой пищевой продукции.

Рост торговли России и Узбекистана по итогам первого полугодия, по словам торгпреда РФ в Республике Андрея Мокроусова, обусловлен существенным ростом экспортных поставок России, которые увеличились на 24,5% ($418,1 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. "Главным драйвером роста величины экспорта стало увеличение поставок минеральных продуктов (на 99%), продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (на 80%), а также металлургической продукции (на 46,8%)", - уточнил Андрей Мокроусов.

Россия в несколько раз увеличила объемы поставок товаров в ЮАР
Экономика ВЭД

Главное сегодня

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в РФ
МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены
Лукашенко рассказал Путину о мерах по нормализации ситуации в Беларуси
Российский Су-27 перехватил над Балтийским морем самолеты трех стран
Минск закупит у Москвы БТР и вертолеты Ми-35М
Топ-50 профессий, требующих профобразования
Названы самые дешевые направления для полетов по России в сентябре