Заседание суда по делу Ефремова отложено до 31 августа

Михаил Ефремов не нашел себе нового адвоката взамен Эльмана Пашаева. Защитника ему может назначить суд.

"Судебное заседание по уголовному делу в отношении Ефремова М.О. отложено на 31 августа 2020 года в 11:00, в связи с отсутствием адвоката", - сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

По ее словам, в случае, если суду не будет представлено документов, подтверждающих заключение соглашения с адвокатом на представление интересов подсудимого - адвокат будет назначен судом, в порядке ст.51 УПК РФ.

Напомним, что на предыдущем заседании в пятницу Ефремов недовольный тем, как идет процесс и не желая, по его словам, выслушивать постоянные насмешки со стороны адвокатов потерпевших, отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева.