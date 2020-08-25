Apple прекратит выпускать несколько популярных iPhone. Список моделей

После выхода новой линейки смартфонов iPhone 12 компания Apple прекратит производство ряда смартфонов, которые относятся к модельным рядам предыдущих лет и до сих пор пользуются популярностью.

Об этом сообщил в Twitter инсайдер iAppleTunes. По его словам, компания откажется от выпуска следующих устройств:

- iPhone 11 Pro

- iPhone 11 Pro Max

- iPhone XR

Кроме того, по его словам, смартфон iPhone 11, ставший самым популярным в актуальной линейке, будет доступен на рынке по цене от 549 долларов за базовую модель.

Что касается цен на новые iPhone 12, то они, по данным инсайдеров, составят от 700 до 1400 долларов США. Анонс новинок ожидается в сентябре, однако в продажу смартфоны могут поступить позже обычного.