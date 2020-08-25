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Apple прекратит выпускать несколько популярных iPhone. Список моделей

Текст:   Антон Благовещенский
25.08.2020,  
18:13

После выхода новой линейки смартфонов iPhone 12 компания Apple прекратит производство ряда смартфонов, которые относятся к модельным рядам предыдущих лет и до сих пор пользуются популярностью.

Об этом сообщил в Twitter инсайдер iAppleTunes. По его словам, компания откажется от выпуска следующих устройств:

- iPhone 11 Pro

- iPhone 11 Pro Max

- iPhone XR

Кроме того, по его словам, смартфон iPhone 11, ставший самым популярным в актуальной линейке, будет доступен на рынке по цене от 549 долларов за базовую модель.

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Что касается цен на новые iPhone 12, то они, по данным инсайдеров, составят от 700 до 1400 долларов США. Анонс новинок ожидается в сентябре, однако в продажу смартфоны могут поступить позже обычного.

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