Овен

Если вы не уверены в том, как воспримут ваши слова, лучше готовить всех к тому, что ваши решения будут отличаться от ожидаемых.

Телец

Беседы же с незнакомцами могут оказаться настоящим испытанием для вашей нервной системы.

Близнецы

Новые идеи могут оказаться далеко не такими привлекательными, как казалось вначале.

Рак

Вам будет проще убедить окружающих в своей правоте, если вы решите понять, почему они декларируют именно эти идеи.

Лев

Если вы отнесетесь к происходящему серьезно, то можете прослыть человеком, рядом с которым невозможно расслабиться.

Дева

В самой необычной ситуации вы сможете найти быстрый выход. Важно, чтобы вы учли интересы тех, с кем будете вести дела.

Весы

Вы будете больше страдать от избытка сильных эмоций, чем от их недостатка.

Скорпион

Лучше займитесь подготовкой важных переговоров, чем их проведением.

Стрелец

Вы будете пытаться использовать все имеющиеся резервы, чтобы первым достичь вершины.

Козерог

Вовремя сказанное слово может как уладить зреющие конфликты, так и раздуть их до небес.

Водолей

Обстоятельства могут ввергнуть вас в пучину страстей, хотя будет казаться, что вы лишь немного развлечетесь.

Рыбы

Стоит использовать весь арсенал возможностей, чтобы быстро двигаться вперед и осваивать новые сферы жизни.