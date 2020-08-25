Авиарейсы из ряда южных курортов в конце лета подорожали вдвое

Новости

В среду в Москве резко похолодает 18:32
Экс-руководитель команды "Формулы-1" Бриаторе заразился коронавирусом 18:27
В Беларуси начался очередной этап проверки вооруженных сил 18:17
ВС Беларуси отклонил жалобу о непризнании итогов выборов 18:15
Медведев возглавит комиссию по Арктике 18:13
Синод РПЦ сменил главу Белорусской православной церкви 18:01
ФАС возбудила дело из-за некачественного швейцарского шоколада 17:49
Путин освободил от должности замглавы ФСИН Бурыкина 17:38
Бирюков: В корпусах Боткинской больницы полностью заменят инженерные сети 17:29
Собянин продлил действие антикризисных мер поддержки киосков "Печать" 17:24
Губернатор проверит тушение крупных пожаров под Анапой 17:23
Победителей конкурса "Класс!" объявят на ММКЯ 17:20
Бывшего замглавы петербургского УФСИН осудили на 15 лет за убийство 17:15
В Польше со дна озера подняли печать прусского генерала XVIII века 17:11
Роналдиньо освобожден из-под домашнего ареста в Парагвае 16:50
Премьер Беларуси рассказал о ситуации в торговле 16:39
В Израиле раскопали крепость, построенную в XII веке до нашей эры 16:39
Зеленский предложил смягчить порядок въезда на Украину для белорусов 16:34
Вышел русский трейлер комедии с Гиллиан Джейкобс "Былые привычки" 16:32
В Германии желающим ежемесячно выплатят 1200 евро для эксперимента 16:31
В Москве в частной клинике у пенсионерки украли почти миллион рублей 16:20
Вышел трейлер "Энолы Холмс" - фильма про младшую сестру Шерлока 16:18
Найдены огромные 7000-летние каменные объекты неизвестного назначения 16:13
В Иркутске семерых фигурантов дела о "Боярышнике" отправили в колонию 16:09
Раскрыта тайна маленьких скелетов из древнеегипетского некрополя 15:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия в сентябре зарегистрирует еще одну вакцину против COVID-19
Россия в сентябре зарегистрирует еще одну вакцину против COVID-19
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
25.08.2020 17:42
Рубрика: Экономика

Взлет не задержался

Авиарейсы из ряда южных курортов в конце лета подорожали вдвое
Текст: Евгений Гайва
Билеты на авиарейсы с южных курортов России в последнюю неделю августа заметно подорожали, по некоторым направлениям в два раза. Авиакомпании хотят хоть что-то заработать на ажиотажном спросе, но сложную ситуацию в авиаотрасли это не изменит, говорят эксперты.
Пассажиры, купившие авиабилеты в начале августа на последнюю неделю месяца, сэкономили до 30%. Фото: iam anupong / istock Пассажиры, купившие авиабилеты в начале августа на последнюю неделю месяца, сэкономили до 30%. Фото: iam anupong / istock
Пассажиры, купившие авиабилеты в начале августа на последнюю неделю месяца, сэкономили до 30%. Фото: iam anupong / istock

В начале августа купить авиабилет, например, из Сочи в Москву можно было за три-четыре тысячи рублей на человека. Если покупать билет сейчас с вылетом 26-30 августа, полет обойдется уже минимум в 10 тысяч рублей. Изменились цены и на других направлениях. Меньше стоимость выросла на полеты из Симферополя или Анапы, больше - на рейсы из Сочи. Причем предложения различных авиакомпаний удивительно схожи.

Фото: Сергей Винник/РГ
Яхтенный туризм увеличит продолжительность курортного сезона

Билеты около 10 тысяч рублей продают даже лоукостеры, которые ранее предлагали улететь за две-три тысячи рублей. При этом билеты на южные курорты России по-прежнему стоят несколько тысяч рублей. Например, в Сочи из Москвы на этой неделе можно улететь в среднем за три тысячи рублей, в Анапу - за две тысячи, в Симферополь- за 2,7 тысячи рублей. В Росавиации "Российской газете" пояснили, что авиакомпании самостоятельно ведут коммерческую деятельность и регулируют тарифную политику, в том числе стоимость авиабилетов. Сами перевозчики ситуацию предпочли не комментировать, на запросы "Российской газеты", отправленные в несколько авиакомпаний, там не ответили. Комментарий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) также получить не удалось.

Известно, что покупать билет заранее выгоднее, чем за день до вылета. По данным аналитиков агрегатора "Туту.ру", в начале августа билеты на рейсы из Сочи и других южных курортов в последнюю неделю августа можно было купить примерно на 30% дешевле, чем сейчас.

Ситуация стандартная - россияне возвращаются домой после отдыха. Авиакомпании дают фиксированное количество предложений, самые дешевые билеты выкупаются сразу, а остаются дорогие, говорит председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Однако и авиакомпании могут играть на повышенном спросе, отмечает он. Предложений достаточно, с южных курортов ежедневно вылетают десятки рейсов. При этом средний чек по авиабилетам рос каждый август примерно на 15%, отмечают "в Туту.ру".

Рейсы с южных курортов подорожали и теперь обходятся в десять тысяч рублей, а полеты на курорты по-прежнему стоят всего несколько тысяч рублей

Ранее в Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) заявляли о росте цен на авиационный керосин в аэропортах на август-сентябрь и предупреждали о возможном росте цен на авиабилеты. На деле, повышение стоимости билетов было бы для авиакомпаний желанной мерой в любом случае, так как в отрасли накоплены значительные долги. Вот только повышать цены можно тогда, когда это не приведет к снижению спроса. В конце лета спрос вырос, потому выросли и цены, говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ "Высшая школа экономики" Федор Борисов. "Доходная ставка по внутренним направлениям в целом отрицательная. Потому ничего удивительного в том, что авиакомпании собирают хоть какой-то жирок на направлениях с повышенным спросом", - поясняет он.

Фото: Ирина Белова/РГ
Между Туапсе и Гагрой начал курсировать туристический ретропоезд

В намеренный сговор на рынке эксперты не верят. Авиакомпании внимательно следят за ценами друг друга. Если кто-то отмечает, что идет ажиотажный спрос, то повышает цены. Другие участники рынка также начинают повышать цены, весь рынок быстро реагирует на изменение цен, говорит Борисов. Тем более что цены поднимают далеко не везде. Есть массовые направления, на которых спрос остается достаточно сдержанным. "Нельзя возить людей в Улан-Удэ за шесть тысяч рублей, не поднимая при этом цены на направлении Сочи. Внутри компаний идет перекрестное финансирование", - говорит эксперт. Другой вопрос, поможет ли это повышение цен авиакомпаниям.

Пока был пик пандемии, все самолеты стояли на земле, и никто никому не платил. В этих условиях можно было как-то выживать. Сейчас, когда подходит время платить по долгам, простой будет генерировать больший минус, чем полеты. Потому приходится летать. Но даже летая, авиакомпании продолжают работать в убыток, говорит Борисов. В такой ситуации, средняя стоимость на авиаперелеты внутри страны будет расти и дальше, считает Зотов. "У авиакомпаний больше не остается ресурсов, чтобы демпинговать", - поясняет он. Заметного роста цен не будет, отвечает Борисов. Ажиотажный спрос на Сочи скоро упадет, а на рынке по-прежнему останется гигантский избыток предложения. Скорее, на рынке не избежать банкротств, считает он. Отрасли нужна господдержка, заключают эксперты.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Евгений Гайва
В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым ЮФО Краснодарский край ЮФО Республика Крым Симферополь Пандемия коронавируса COVID-19 Развитие туризма в России

Главное сегодня

Путин поручил компенсировать клиникам расходы на борьбу с коронавирусом
В Крыму оценили призыв из Киева начать поход на полуостров
Врачи займутся профилактикой COVID-19 в школах
Forbes назвал богатейшие семейные кланы России
Стало известно, какие изменения будут в ЕГЭ-2021
Топ-50 профессий, требующих профобразования
Названы самые дешевые направления для полетов по России в сентябре