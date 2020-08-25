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25.08.2020 19:23
Рубрика: В мире

Беларусь: тревожные дни

Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(8243)

Минобороны призовет из запаса

Минобороны Беларуси сообщило о проведении третьего этапа проверки боевой готовности вооруженных сил. Отмечается, что ведомство намерено привлечь для этого военнослужащих из запаса. В ведомстве также отмечают, что будет отработана способность призванных резервистов выполнять задачи в условиях динамично меняющейся обстановки. Тем временем президент Александр Лукашенко назвал ветеранов опорой белорусской государственности. Он отметил, что все финансовые обязательства перед этой категорией граждан должны быть исполнены, "чего бы это ни стоило".

В Беларуси собрали более 92% урожая зерновых

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси отчиталось о ходе уборки. Ведомство сообщило, что по стране собрано более 92 процентов урожая зерновых. В лидерах по уборке урожая оказались Брестская и Гродненская области.

Экс-министр культуры - в качестве свидетеля

Экс-министр культуры Павел Латушко пришел в Следственный комитет в качестве свидетеля. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко допрошен в Следственном комитете республики в рамках возбужденного уголовного дела по факту создания оппозицией Координационного совета, в президиум которого он входит. "Был допрошен в качестве свидетеля, допрос проходил в течение трех с половиной часов, у меня взята подписка о неразглашении", - заявил экс-министр журналистам. Латушко также отметил, что на него не оказывалось давления, а сам допрос прошел в конструктивной форме. Он заявил, что деятельность совета будет продолжена: "Мы не считаем, что те действия, которые осуществляет Координационный совет, выходят за рамки правового поля и законодательства республики".

Тихановская: Протесты не носят антироссийский характер

Латвия не признает победу Тихановской на выборах в Беларуси

Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская считает, что последние протесты в Беларуси не относятся к сфере геополитики. Об этом она заявила, выступая по видеосвязи на внеочередном заседании Комитета Европарламента по иностранным делам. Тихановская утверждает, что белорусская оппозиция не имеет цели изменить направление внешней политики государства, а европейским странам следует уважать территориальную целостность и суверенитет республики. "Это мирная борьба за самоопределение и человеческое достоинство. Я призываю все страны уважать фундаментальное право нашего народа на самоопределение, уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси", - цитирует слова Тихановской агентство ТАСС.

Беларусь оценила ущерб экономике

Глава Беларуси утверждает, что борьба с коронавирусом и протестные акции нанесли серьезный ущерб белорусской экономике. Лукашенко поручил Минфину Беларуси рассмотреть возможность рефинансирования внешнего долга. Вопрос возможного рефинансирования кредитов, которые Россия предоставила ранее Беларуси, - предмет переговоров. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, если такие предложения поступят, в минфине их рассмотрят.

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