Уже во втором квартале этого года ВВП Китая - второй по величине экономики мира - вырос на 3,2 процента, по данным Национального бюро статистики КНР. И это после резкого снижения на 6,8 процента в первом квартале. По мнению экспертов, Китай может выйти из пандемии коронавируса с сильной экономикой.

Так, главный экономист по Китаю крупнейшего южноафриканского Standard Bank Джереми Стивенс отметил, что ответ Китая на пандемию был целенаправленным, решительным и эффективным. Меры правительства были направлены на поддержку бизнеса и занятости, и это заложило основу для быстрого восстановления.

В этот раз принятые правительством Китая меры отличаются от тех, что были предприняты во время глобального финансового кризиса 2008 года, обратил внимание главный экономист по Китаю американского инвестиционного банка Morgan Stanley Робин Син. Тогда был принят внушительный пакет мер по поддержке экономики в целом. Сегодня же большая часть поддержки направлена на снижение налогов и сборов. По словам экономиста, упор на инвестиции в новые типы инфраструктуры, которые в основном связаны с технологическими проектами, означает, что Китай, вероятно, будет импортировать больше цифрового оборудования и компонентов. Это принесет пользу международным поставщикам технологий, а не экспортерам сырья.

"Китай по-прежнему обладает множеством потенциальных источников для внутреннего роста - например, большим внутренним потребительским рынком - и теперь может развивать эти источники. Страна сможет решать текущие проблемы с большей гибкостью и готовностью, чем другие государства, хотя остается вопрос, будут ли темпы восстановления экономики устойчивыми", - отметил директор китайского института имени Лау при Королевском колледже Лондона Керри Браун.

Всемирный банк прогнозировал в своем отчете, опубликованном 28 июля, что ВВП в странах с развитой экономикой может сократиться на 7 процентов в этом году, в то время как годовой ВВП Китая, по прогнозам, вырастет на 1,6 процента, а в следующем году - на 7,9 процента.

В письме членам "Глобального совета главных исполнительных директоров", опубликованном 16 июля, Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что фундаментальные основы долгосрочного экономического роста Китая не изменились, несмотря на пандемию.

По его словам, страна по-прежнему привержена углублению реформ и дальнейшей открытости своей экономики с целью обеспечить лучшую среду для инвестиций, в которой могут эффективно развиваться как китайские, так и иностранные предприятия.

Такая политика, как отметил президент малазийского исследовательского Центра новой инклюзивной Азии Ко Кинг Ки, сделает Китай привлекательным местом для инвестиций, как только мир оправится от пандемии. "В своем заявлении Си Цзиньпин выступает за интересы деловых кругов, что, несомненно, значительно повысит доверие бизнеса к Китаю как со стороны иностранных, так и со стороны местных предприятий", - сказал он.

Китай по-прежнему обладает множеством потенциальных источников для внутреннего роста

Еще до пандемии были приняты меры, облегчающие иностранным компаниям ведение бизнеса в Китае. Так, 1 января вступил в силу новый закон об иностранных инвестициях, открывший новые секторы для инвестиций и предоставивший иностранным компаниям те же права, что и китайским, через предоставление им "национального режима" деятельности.

По данным Всемирного банка, с точки зрения простоты ведения бизнеса Китай занял пятое место среди 190 стран по количеству улучшений, сделанных с 2015 года. В отчете "Ведение бизнеса 2020" Китай занял 31-е место среди стран с лучшими условиями для ведения бизнеса, а Германия, Россия и Испания заняли 22-е, 28-е и 30-е места соответственно.

Открытость Китая особенно заметна на финансовых рынках, полагает основатель и управляющий партнер стратегической консультационной компании FutureMap, автор книги "Будущее - в Азии" Параг Ханна. "В последние месяцы стало ясно, что Китай заинтересован в либерализации операций с капиталом, а западные управляющие активами компании наращивают свои позиции на рынках долговых обязательств и акций Китая, несмотря на политическое давление со стороны США, - рассказал он. - Снятие ограничений на иностранную собственность в банковском и страховом секторах и рост Tesla в Китае говорят о рыночных возможностях".

Научный сотрудник Азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн считает, что эта открытость будет полезна Китаю, поскольку он выходит из "коронакризиса". "Приверженность углублению реформ и дальнейшей открытости приветствуется и необходима, если Китай и мировая экономика стремятся к быстрому восстановлению", - сказал он, добавив, что даже в таком случае привлечение международных инвестиций остается непростой задачей. По мнению Шэна, надо быть реалистами и понимать, что в этом году глобальные корпоративные инвестиции будут слабыми, пока пандемия не будет взята под контроль. "Многие глобальные корпорации изо всех сил пытаются контролировать ущерб, нанесенный их финансовому положению, поэтому у них будет меньше ресурсов для долгосрочных инвестиций за рубежом", - отметил экономист.

Шэн также считает, что внутреннее потребление будет иметь важное значение для Китая по мере восстановления его экономики: "Китай подошел к так называемому моменту Форда, когда, если вы будете платить своим сотрудникам, своему народу лучше, он будет покупать ваш собственный продукт. Внутреннее потребление будет ключевым драйвером роста для Китая, но оно должно быть экологически чистым".

Данные, опубликованные Национальным бюро статистики, показали, что потребление в Китае, на которое приходится 55 процентов ВВП, упало на 3,9 процента с точки зрения розничных продаж во втором квартале. Однако в июне падение сократилось до 2,9 процента по сравнению с падением на 19 процентов за первые три месяца этого года. По мнению Чэн Ши, главного экономиста ICBC International, центр восстановления экономики Китая, вероятно, сместится с инвестиций на потребление, а незначительное улучшение в сфере потребления ускорится во второй половине года. Он прогнозирует, что рост розничных продаж в Китае станет положительным в третьем квартале.