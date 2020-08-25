Центру Гамалеи разрешили пострегистрационные исследования вакцины от COVID

Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" ее разработчику - Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России. Об этом сообщили в министерстве.

В исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев - граждан старше 18 лет. Продолжительность участия в исследовании для каждого добровольца - полгода со дня вакцинации, уточнили в Минздраве. Исследование пройдет на базе ряда государственных лечебных учреждений города Москвы.

Утром 25 августа глава Минздрава Михаил Мурашко сказал, что набор добровольцев для участия в пострегистрационном тестировании начнется на следующей неделе. Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, что все участники будут застрахованы, этот вопрос уже решен.