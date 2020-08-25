Тренерский штаб сборной России определился с составом на матчи Лиги наций против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября). В число игроков, которые будут готовиться к предстоящим встречам, вошли следующие 26 человек:

Артем Дзюба (в центре) - один из тех игроков, на которых Черчесов рассчитывает особенно. Фото: РИА Новости

ВРАТАРИ: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Cослан Джанаев ("ФК "Сочи"), Антон Шунин ("Динамо"); ЗАЩИТНИКИ: Георгий Джикия ("Спартак"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Федор Кудряшов ("Антальяспор" Турция), Роман Нойштедтер (без клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба - "Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА); ПОЛУЗАЩИТНИКИ: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако" Франция), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба - "Локомотив"), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Далер Кузяев (без клуба); НАПАДАЮЩИЕ: Артем Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Динамо"), Евгений Луценко ("Арсенал"), Федор Смолов ("Локомотив").

В составе предсказуемо не оказалось "железнодорожников" Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова, получивших обидные травмы в воскресном дерби со "Спартаком". Среди вызванных лишь два новичка: хавбек "Зенита" Андрей Мостовой и форвард "Арсенала" Луценко. А в остальном Черчесов предпочел положиться на старую гвардию. Станислава Саламовича можно понять. Слишком давно не играла сборная, чтобы вызывать новичков, не говоря уже об игроках с бэкграундом вроде Мамаева и Кокорина. Свой последний на сегодняшний день матч национальная команда провела, можно сказать, в "прошлой жизни". В заключительной встрече квалификации чемпионата Европы сборная в гостях разгромила Сан-Марино - 5:0. Было это 19 ноября 2019 года. С того момента в рамках подготовки к Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова должны были отыграть несколько товарищеских матчей, однако из-за пандемии коронавируса все они были отменены. А потом УЕФА принял непростое решение перенести на следующий год Евро-2020.

Отметим, что команде Черчесова, впрочем, как и другим сборным, придется без раскачки стартовать в официальном турнире, коим является Лига наций. Соревнование это все еще новое: нынешний розыгрыш станет всего вторым истории турнира. Напомним, Лига наций в первую очередь была призвана сократить количество малоинтересных болельщикам товарищеских встреч между крупными турнирами и квалификациями к ним. Кроме того, это шанс пробиться на Евро, для тех, кто не смог преодолеть сито отбора.

Среди игроков, вызванных в национальную команду на матчи с Сербией и Венгрией, всего два новичка

Перед турниром сезона 2019/20 все сборные в соответствии с рейтингом УЕФА были распределены по четырем дивизионам и внутри них поделены на группы. Победители групп получили повышение в классе. Увы, сборной России, выступавшей во второй по силе Лиге B, в этом списке не оказалось. Ну а первый Кубок Лиги наций достался сборной Португалии.

К слову, в сезоне 2020/21 турнир мог и не состояться. Во всяком случае на этом настаивали топ-5 европейских лиг, ссылаясь на неимоверную загруженность календаря. Однако УЕФА решил оставить все как есть. Помимо Сербии и Венгрии в группе с подопечными Станислава Черчесова, как и в предыдущем розыгрыше, оказалась Турция. Первый матч против сербов россияне проведут на стадионе московского "Динамо". К сожалению, пока без зрителей.

Календарь сборной России в Лиге наций