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25.08.2020 23:10
Рубрика: Происшествия

Квадратные метры смерти

За убийства женщины и ее родных ради завладения квартирами на долгие сроки отправлены в колонии члены преступной группы
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск № 189(8243)
Московский городской суд приговорил к пожизненному заключению "черного риелтора" Романа Миронова: вместе с подельниками он убил свою супругу, двух ее братьев и мать ради 20 миллионов рублей. Столько стоили две квартиры убитых. По данным экспертов, в этом году это первый пожизненный приговор в Мосгорсуде.

Следственный комитет по Москве объявил, что собранные его следствием доказательства признаны судом достаточными, чтобы осудить Романа Миронова, Романа Арсланбекова, Максима Николаева и Сусанну Турамуратову. До этого присяжные, которые слушали это дело, единодушно признали этих людей виновными в страшных преступлениях.

Фото: iStock
Суд приговорил к пожизненному сроку москвича за убийство жены и ее семьи

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, у четверых осужденных вот такой жуткий набор уголовных статей: "убийства четырех лиц, совершенные группой лиц по предварительному сговору, по найму, с целью скрыть другое преступление", "мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение" и другие. Этот ужас начался в 2009 году. В тот год Роман Миронов убедил супругу в необходимости продажи ее квартиры и комнаты, уверяя, что деньги нужны для развития дальнейших проектов. После того как жена начала интересоваться, а куда делись деньги от продажи недвижимости, Миронов решил ее убить. В ноябре 2011 года, вернувшись на съемную квартиру, где его ждала жена, Миронов застрелил жену и вывез тело в Рязанскую область.

Потом Миронов вместе со своими знакомыми - Николаевым, Арсланбековым и Турамуратовой - пригляделись к квартире матери убитой жены. Они переоформили право собственности на ее трехкомнатную квартиру.

Но теща, испугавшись того, что долго не видит дочь, решила пойти в полицию. Вот тогда Миронов решил, что убийство жены и аферы с жильем могут выплыть наружу, тещу тоже надо ликвидировать, как и ее двух сыновей.

В апреле 2014 года Миронов и Николаев убили женщину и ее сыновей. Их тела вывезли и сожгли в Рязанской области. Единственная женщина в преступной группе Сусанна Турамуратова знала об убийствах и выполняла всякие поручения убийц, в том числе и скрывая следы преступления.

Преступники даже оформили фиктивную регистрацию на убитых ими людей, чтобы получать за своих жертв пенсии. Кроме того, две квартиры убитых родственников стоили 20 миллионов рублей 

На следующий год эти люди организовали фиктивную регистрацию убитым им людям, якобы семья переехала в другой регион страны. Сделали это ради получения пенсии убитых.

Пользовались пенсией убитых они недолго. Уже в июне 2016 года следователи столичного СК и сотрудники уголовного розыска нашли и задержали всех. Суд Романа Миронова отправил за решетку до конца жизни. Роман Арсланбеков получил 17 лет, Максим Николаев 19 лет в колониях строгого режима. Сусанна Турамуратова получила 10 лет.

Происшествия Правосудие Суд

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