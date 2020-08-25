ЦСКА объявил о переходе бразильского защитника Фукса

Бразильский защитник Бруно Фукс официально стал игроком московского ЦСКА.
Фото: AP Photo/Liamara Polli
На своем официальном сайте российский клуб подтвердил переход футболиста "Интернасьонала".
Как сообщается, с 21-летним Фуксом заключен контракт на 5 лет. Ранее бразильские СМИ сообщили, что ЦСКА заплатит за 80 процентов прав на игрока 8 млн евро. Еще 1,5 млн бразильский клуб получит в виде бонусов.
Пока новичок армейского клуба еще не включен в заявку на сезон.
Ранее из-за тяжелой травмы ЦСКА примерно на полгода лишился защитника Кирилла Набабкина.