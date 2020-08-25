Лучший теннисист России Даниил Медведев провел первый официальный матч с февраля. Во втором круге соревнования серии "Мастерс" в Цинциннати, который в этом году проходит в Нью-Йорке, он обыграл в двух сетах американца Маркоса Хирона - 6:4, 6:4. Следующим соперником Медведева станет словенец Альяж Бедене.

Из-за паузы в связи с пандемией коронавируса многое в спортивном мире изменилось. Безусловно, не остался в стороне от происходящего и теннис. Ряд ведущих игроков отказываются принимать участие в турнирах, ссылаясь на не самую безопасную обстановку. Но большинство все же не собираются сидеть дома и вернулись на корт. Один из них - пятая ракетка мира Медведев.

На пресс-конференции, предшествовавшей старту соревнований в Нью-Йорке, россиянин отметил: если бы он чего-то боялся, не прилетел бы в Штаты.

- Конечно, если бы у меня было ощущение, что это небезопасно и возникли определенные опасения, я бы сюда не приехал. Но мне нравится играть в теннис. Я долго сидел без турниров, даже отказался от выставочных матчей. Потому я так рад быть здесь. Посмотрим, в каком состоянии нахожусь, - сказал Даниил.

Безусловно, по матчу первого круга со 101-й ракеткой планеты американцем Маркосом Хироном рано делать далеко­идущие выводы, но Медведев смотрелся очень даже неплохо. Он не отдал ни одной своей подачи и сделал два брейка.

- Медведев доказал, что входит в число лучших в мире. Я понимал: даже показав максимум возможного, будет сложно его одолеть. Он не промахивается, достает все мячи и здорово по­дает. В отличие от остальных, Медведев более плоско бьет по мячу и втягивает соперника в долгий обмен ударами. Он хорошо использует это преимущество и отлично подготовлен как физически, так и психологически, - восхищался игрой Даниила Хирон.

Эксперты считают, что у Медведева хорошие шансы на победу в US Open. К слову, от участия в турнире уже отказались Рафаэль Надаль и Роджер Федерер

Сам Медведев остался далеко не в восторге от своих действий. По его словам, он мало чем был доволен в этом матче.

- Я хорошо подавал, но на задней линии смотрелся не то чтобы очень здорово. Мне еще во многом надо прибавить. Условия были сложными, было трудно войти в корт и пробить. Когда я пытался это сделать, было ощущение, что ничего не происходит, - сказал Даниил.

Многие эксперты полагают, что у Медведева есть все шансы на победу на Открытом чемпионате США (US Open), стартующем 31 августа. И дело здесь не только в силе россиянина. Как известно, уже отказались от участия в турнире прошлогодний победитель соревнований Рафаэль Надаль, обыгравший в том финале как раз Даниила, а также швейцарец Роджер Федерер. Из топ-5 мирового рейтинга в Нью-Йорке сыграют Новак Джокович, которого мучают проблемы с шеей, и австриец Доминик Тим. Впрочем, сам Медведев осторожничает и заявляет, что пока не видит себя поднимающим чемпионский кубок.

- Не спорю: очень высока вероятность появления нового победителя "Большого шлема". В сетке US Open, если не ошибаюсь, будут всего три бывших чемпиона - Чилич, Маррей и Джокович. Конечно, это обстоятельство повышает шансы остальных ребят. Но лично я не заглядываю дальше одного матча и пока что не вижу себя с кубком. Сначала нужно оценить свою игру на нынешнем турнире, - подчеркнул Медведев.

В третий круг соревнований в Цинциннати вышел Карен Хачанов. Он в двух сетах обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту - 7:6, 6:1. В следующем матче россиянину будет противостоять еще один испанец - Роберто Баутиста-Агут, победивший в двух сетах француза Ришара Гаске (7:5, 6:1).

Первая ракетка мира Новак Джокович также вышел в третий круг, не без труда обыграв литовца Ричардаса Беранкиса - 7:6, 6:4. По ходу встречи серб брал медицинский тайм-аут. Да и в целом он выглядел не так уверенно, как все к тому привыкли.

Разумеется, на пресс-конференции у Новака спросили про боли в шее. Джокович выразил надежду, что "воспаления не будет".

- Мне сейчас лучше, хотя шея беспокоит уже четыре дня. Пока что проблема не решена, но мы двигаемся в правильном направлении. Надеюсь, после сегодняшнего матча не будет воспаления, - сказал Джокович.