Delta Air Lines намерена уволить около двух тысяч пилотов

Во время пандемии Delta потеряла три четверти своих доходов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Компания может избежать массовых увольнений, если руководству и профсоюзу удастся заключить соглашение о сокращении затрат, а Белый дом продолжит выделение субсидий авиакомпаниям.

В настоящее время в авиакомпании работают 11 тысяч 200 пилотов. Еще в мае Delta предупреждала сотрудников о возможных масштабных сокращениях. Как и другие авиакомпании, Delta призвала сотрудников воспользоваться программами ухода в отставку и увольнений по выслуге лет, одна из которых включает в себя неплохой пенсионный пакет для сотрудников, проработавших более 25 лет. Несмотря на то, что некоторые сотрудники предпочли данные программы, этого оказалось недостаточно, чтобы предотвратить увольнения.

Мировая авиационная отрасль пытается оправиться от последствий, связанных с пандемией коронавируса. Ранее американские авиаперевозчики предупредили власти, что им придется уволить десятки тысяч сотрудников после того, как закончатся 25 миллиардов долларов, выделенных из государственных стимулирующих фондов США. Эти средства, которые покрывали заработную плату сотрудников во время простоя в отрасли, должны были помочь перевозчикам пережить пандемию и сохранить рабочие места, однако спрос на внутренние перелеты в Америке по-прежнему остается крайне низким, а международное сообщение все еще блокировано в большинстве стран мира.

Действие федеральной программы помощи, известной как Закон CARES, истекает в конце сентября. Она запрещает авиационным компаниям до этого срока увольнять сотрудников, а также отправлять их в неоплачиваемые отпуска. Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Delta получила 5,4 миллиарда долларов в виде грантов и необеспеченных субсидий в рамках закона CARES.

Между тем

Кредиторы Virgin Atlantic во вторник проголосуют за план ее спасения на сумму 1,6 миллиарда долларов, что, как отмечает Guardiаn, станет решающим испытанием на способность авиакомпании выжить в условиях резкого падения доходов по время пандемии. Virgin Atlantic согласовала сделку с акционерами и кредиторами в июле, чтобы обезопасить свое будущее после окончания коронавирусного кризиса. Авиакомпания, 51% которой принадлежит Virgin Group миллиардера Ричарда Брэнсона, а 49% - авиакомпании Delta, заявила, что по-прежнему уверена в плане реструктуризации, которую планируется осуществить в начале сентября.