Новости

Delta Air Lines намерена уволить около двух тысяч пилотов 07:43
В ООН подсчитали убытки туриндустрии от пандемии коронавируса 07:34
Варламов сыграл на "ноль" в победном матче против "Филадельфии" 06:45
Уайт пообещал нокаутировать Поветкина в матче-реванше 06:21
Сеул перевел все школы на онлайн-обучение до 11 сентября 05:30
Кипр откроет границу для прибывающих из России граждан 04:55
Синоптики спрогнозировали аномально теплый конец лета в России 04:45
Трамп: США справятся с коронавирусом даже без вакцины 02:52
Российские ученые представили новый прибор для поиска людей под завалами 02:52
Власти Калифорнии сообщили об увеличении площади лесных пожаров 02:04
Почти 80 контейнеров с ядовитыми веществами нашли в порту Бейрута 01:45
СМИ: "Спартак" купит участника полуфинала Лиги чемпионов 01:12
В Саудовской Аравии невеста попросила жениха сдать тест на COVID-19 00:42
Главный военный разведчик Дании отстранен от службы 00:30
Грета Тунберг готова вернуться в школу после годичного перерыва 24.08.2020
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 24.08.2020
Глава Тувы сообщил, что во второй раз заразился Covid 24.08.2020
За время пандемии Россия нарастила экспорт товаров ННЭ 24.08.2020
В США выстрелившие в чернокожего полицейские отстранены от работы 24.08.2020
Овечкин украсил обложку игры NHL 2021 24.08.2020
Москалькова надеется, что власти США изменят меры наказания для Осиповой 24.08.2020
В Гонконге впервые в мире зафиксирован случай повторного заболевания COVID 24.08.2020
Путин и Лукашенко обсудили участие Беларуси в тестировании вакцины от коронавируса 24.08.2020
Росстандарт утвердил нацстандарты интернета вещей 24.08.2020
Медведев предложил синхронизировать государственные и партийные проекты 24.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
25.08.2020 07:43
Рубрика: В мире

Delta Air Lines намерена уволить около двух тысяч пилотов

Текст: Максим Макарычев
Авиакомпания Delta Air Lines планирует уволить в октябре почти две тысячи пилотов (1940 человек). Этот шаг объясняется резким падением спроса на авиаперевозки и сокращением доходов компании, сообщает Reuters.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Во время пандемии Delta потеряла три четверти своих доходов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Компания может избежать массовых увольнений, если руководству и профсоюзу удастся заключить соглашение о сокращении затрат, а Белый дом продолжит выделение субсидий авиакомпаниям.

В настоящее время в авиакомпании работают 11 тысяч 200 пилотов. Еще в мае Delta предупреждала сотрудников о возможных масштабных сокращениях. Как и другие авиакомпании, Delta призвала сотрудников воспользоваться программами ухода в отставку и увольнений по выслуге лет, одна из которых включает в себя неплохой пенсионный пакет для сотрудников, проработавших более 25 лет. Несмотря на то, что некоторые сотрудники предпочли данные программы, этого оказалось недостаточно, чтобы предотвратить увольнения.

Фото: iStock
American Airlines отправит 25 тысяч сотрудников в неоплачиваемый отпуск

Мировая авиационная отрасль пытается оправиться от последствий, связанных с пандемией коронавируса. Ранее американские авиаперевозчики предупредили власти, что им придется уволить десятки тысяч сотрудников после того, как закончатся 25 миллиардов долларов, выделенных из государственных стимулирующих фондов США. Эти средства, которые покрывали заработную плату сотрудников во время простоя в отрасли, должны были помочь перевозчикам пережить пандемию и сохранить рабочие места, однако спрос на внутренние перелеты в Америке по-прежнему остается крайне низким, а международное сообщение все еще блокировано в большинстве стран мира.

Действие федеральной программы помощи, известной как Закон CARES, истекает в конце сентября. Она запрещает авиационным компаниям до этого срока увольнять сотрудников, а также отправлять их в неоплачиваемые отпуска. Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Delta получила 5,4 миллиарда долларов в виде грантов и необеспеченных субсидий в рамках закона CARES.

Между тем

Кредиторы Virgin Atlantic во вторник проголосуют за план ее спасения на сумму 1,6 миллиарда долларов, что, как отмечает Guardiаn, станет решающим испытанием на способность авиакомпании выжить в условиях резкого падения доходов по время пандемии. Virgin Atlantic согласовала сделку с акционерами и кредиторами в июле, чтобы обезопасить свое будущее после окончания коронавирусного кризиса. Авиакомпания, 51% которой принадлежит Virgin Group миллиардера Ричарда Брэнсона, а 49% - авиакомпании Delta, заявила, что по-прежнему уверена в плане реструктуризации, которую планируется осуществить в начале сентября.

В мире США

Главное сегодня

Лукашенко рассказал Путину о мерах по нормализации ситуации в Беларуси
МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены
Кипр откроет границу для прибывающих из России граждан
Российский Су-27 перехватил над Балтийским морем самолеты трех стран
Синоптики спрогнозировали аномально теплый конец лета в России
Как начинается новый учебный год в разных странах
Лукашенко пообещал решить ситуацию в стране "в ближайшее время"