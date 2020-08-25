"Деривация-ПВО" сможет выбирать точку формирования облака осколков

Для новейшего зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО" разработали боеприпас с управляемым подрывом. Он сможет создавать облако осколков в нужной точке встречи как с воздушной целью, так и с наземной.

Об этом на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" ТАСС сообщили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод", входящего в Ростех. В составе многофункционального выстрела - электронный дистанционно-контактный взрыватель. Система управления огнем автоматически программирует время подрыва. Это и позволяет формировать облако осколков в конкретном месте.

В пресс-службе добавили, что новая возможность боеприпаса значительно повышает эффективность комплекса.

"Деривация-ПВО" - зенитный артиллерийский комплекс. Его впервые показали на международном военно-техническом форуме, это было в 2018 году. А в нынешнем году "Деривация-ПВО" участвовала в параде Победы на Красной площади. Самоходная установка создана на базе машины боевой пехоты БМП-3 и вооружена 57-мм автоматической пушкой. Оптико-электронная система наведения работает в пассивном режиме и неуязвима для ракет. "Деривация-ПВО" предназначена в первую очередь для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, крылатыми ракетами.