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25.08.2020,  
10:19
Текст:  Светлана Цыганкова

"Деривация-ПВО" сможет выбирать точку формирования облака осколков

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Для новейшего зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО" разработали боеприпас с управляемым подрывом. Он сможет создавать облако осколков в нужной точке встречи как с воздушной целью, так и с наземной.

Об этом на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" ТАСС сообщили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод", входящего в Ростех. В составе многофункционального выстрела - электронный дистанционно-контактный взрыватель. Система управления огнем автоматически программирует время подрыва. Это и позволяет формировать облако осколков в конкретном месте.

В пресс-службе добавили, что новая возможность боеприпаса значительно повышает эффективность комплекса.

"Деривация-ПВО" - зенитный артиллерийский комплекс. Его впервые показали на международном военно-техническом форуме, это было в 2018 году. А в нынешнем году "Деривация-ПВО" участвовала в параде Победы на Красной площади. Самоходная установка создана на базе машины боевой пехоты БМП-3 и вооружена 57-мм автоматической пушкой. Оптико-электронная система наведения работает в пассивном режиме и неуязвима для ракет. "Деривация-ПВО" предназначена в первую очередь для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, крылатыми ракетами.

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