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25.08.2020 12:28
Рубрика: Власть

Детей в школу можно будет собрать по соцконтракту

Текст: Елена Манукиян
Теперь на средства соцконтракта малообеспеченная семья сможет купить детям форму и школьные принадлежности, а начинающие предприниматели приобрести расходные материалы, а также арендовать помещение или оборудование. Впервые в нем предусмотрено трудоустройство без прохождения стажировки. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Накануне глава правительства заявил, что при необходимости средства соцконтракта можно будет направить на решение текущих проблем.

Фото: iStock
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Как пояснили в Минтруде, федеральные выплаты по соцконтракту начались в этом году в 21 пилотном регионе, на реализацию проекта были выделены 7 млрд рублей. Всего уже заключено 58 тысяч соцконтрактов, к концу декабря их количество увеличится до 68 тысяч. А со следующего года эта адресная мера поддержки станет доступна всем россиянам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также семьям или одиноким гражданам, доход которых ниже прожиточного минимума.

От пособий соцконтракт отличается тем, что помощь оказывается не просто деньгами. Положения документа могут включать поиск работы, лечение, обучение, а теперь еще приобретение товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного хозяйства или необходимых в лечении.

Согласно новому постановлению, соцконтракт также позволит привлекать различные организации, центры занятости населения, органы региональной власти, помощь которых человеку может потребоваться.

Власть Работа власти Экономика Пенсии и пособия Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Правительство Правительство Минтруд

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