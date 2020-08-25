Детей в школу можно будет собрать по соцконтракту

Накануне глава правительства заявил, что при необходимости средства соцконтракта можно будет направить на решение текущих проблем.

Как пояснили в Минтруде, федеральные выплаты по соцконтракту начались в этом году в 21 пилотном регионе, на реализацию проекта были выделены 7 млрд рублей. Всего уже заключено 58 тысяч соцконтрактов, к концу декабря их количество увеличится до 68 тысяч. А со следующего года эта адресная мера поддержки станет доступна всем россиянам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также семьям или одиноким гражданам, доход которых ниже прожиточного минимума.

От пособий соцконтракт отличается тем, что помощь оказывается не просто деньгами. Положения документа могут включать поиск работы, лечение, обучение, а теперь еще приобретение товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного хозяйства или необходимых в лечении.

Согласно новому постановлению, соцконтракт также позволит привлекать различные организации, центры занятости населения, органы региональной власти, помощь которых человеку может потребоваться.