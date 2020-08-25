Директора Московского театра кукол обманул лже-страховщик

Людмила Редько, директор Московского театра кукол, обратилась в полицию по факту мошенничества. 45-летней женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником страховой компании и предложил купить ОСАГО и КАСКО по выгодной цене.

Как сообщает KP.Ru, Редько поверила мужчине и при личной встрече передала ему деньги, получив при этом полисы на свой Lexus UX 200. Позже женщина уже не смогла связаться с якобы страховщиком и решила позвонить в главный офис компании. Там рассказали, что такой сотрудник в их штате не числится, а купленные полиса являются подделкой.

Полиция проводит проверку по факту инцидента и ведет розыск лже-страховщика.