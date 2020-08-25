Диверсификация предприятий ОПК должна быть экономически обоснована

Диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должна иметь под собой четкое экономическое обоснование. Об этом в ходе круглого стола "Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов" заявил председатель Комитета по транспортному машиностроению Кирилл Липа.

"Мировой международный опыт показывает, что предприятия военно-промышленного комплекса являются лидерами во многих областях, развивают очень дорогостоящие технологии и материалы. Решения о внедрении технологий в гражданскую технику и в гражданский оборот должны носить экономически обоснованный характер", - подчеркнул Кирилл Липа.

В ходе мероприятия его участники на примере автопрома обсудили подходы и возможности предприятий ОПК к ведению бизнеса, оценки уровня локализации произведенной продукции.

Напомним, что в 2016 году в Послании Федеральному Собранию президентом Владимиром Путиным была поставлена задача по увеличению выпуска предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Доля такой продукции в общем объеме производства оборонных предприятий должна к 2020 году составить 17%, к 2025 году - 30%, а к 2030 году - до 50%.

Как отметил в ходе дискуссии представитель АО "Концерн "Уралвагонзавод", на сегодняшний день доля гражданской продукции в выручке "Уралвагонзавода" составляет 30,7%, а по некоторым позициям, доля которых исторически велика в объеме производства предприятий концерна, доходит до 80% и 90%.

Преимущественно участники диспута говорили об импортозамещении в области дорожностроительной техники, общественного транспорта. А также возможностях по производству высокотехнологичных деталей и комплектующих, востребованных на международном рынке.