Экс-мэра Пензы осудили за хищения при возведении перинатального центра

Во вторник в зале суда взяли под стражу экс-мэра Пензы и советника губернатора Александра Пашкова. Он и представитель подрядной организации признаны виновными в хищении более 85 миллионов рублей, исчезнувших при строительстве областного перинатального центра.

Его строительство затянулось на долгий срок, а начавшим работавшим на площадке под открытым небом рабочим было даже нечем выплатить зарплату. Они вынуждены были обратиться в прокуратуру.

Как установил суд, деньги исчезли в результате мошенничества должностных лиц. Преступление было совершено по предварительному сговору. Пашков курировал стройку и участвовал в качестве представителя Пензенской области в совещаниях по вопросам проектирования и строительства перинатального центра в Москве. Именно он должен был убедить представителей ГК "Ростех", которая выступала заказчиком и распоряжалась предназначенными для строительства деньгами, в надежности выбранного подрядчика. В качестве него выступила фирма, которой руководил подельник Пашкова - Сергей Богунов. В случае победы в конкурсе на право заключения строительного контракта он обязался после поступления денег перевести их на расчетные счета аффилированных ему юридических лиц и затем обналичить. При этом он не намеревался заниматься строительством.

Свою вину подсудимые не признали. Их защищала целая бригада адвокатов. Изначально сумма похищенного была в полтора раза больше, но в суде удалось доказать пропажу 85,8 миллионов рублей. Вопрос о возмещении ущерба, причиненного ГК "Ростех", будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

Богунову суд назначил наказание в пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В качестве смягчающего обстоятельства суд признал наличие у него на иждивении четверых малолетних детей.

Пашкову с учетом предыдущей судимости и рецидивом преступления назначили шесть лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ранее он уже был приговорен к 8,5 годам за мошенничестве в особо крупном размере, легализацию имущества, добытого в результате рейдерских захватов местных предприятий, злоупотребление должностными полномочиями и фальсификацию доказательств в рамках гражданского судопроизводства. Но вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению. На этот раз наручники на него надели в зале суда.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Ранее дело уже направлялось на дополнительное расследование.