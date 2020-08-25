Экс-руководитель команды "Формулы-1" Бриаторе заразился коронавирусом

Бывший босс команды Формулы-1 "Бенеттон" и известный итальянский бизнесмен Флавио Бриаторе был госпитализирован в Милане после заражения коронавирусом. Бриаторе был доставлен в больницу Сан-Раффаэле в столице Ломбардии, по сообщению итальянского издания l'Espresso, его состояние оценивается как "тяжелое".

Ранее он называл ограничительные меры "абсурдными". Несколько дней назад Бриаторе резко раскритиковал итальянское правительство, которое в середине августа издало указ о закрытии всех дискотек в Италии из-за увеличения числа новых случаев заболевания COVID-19. "Этот новый указ написал безумец", - сказал Бриаторе, который демонстративно не надевал маску и часто появлялся у себя в клубе, где постоянно устраивались массовые вечеринки с игнорированием правил социального дистанцирования. В итоге, в последние несколько дней у более 50 человек, завсегдатаев клуба, включая самого Бриаторе, был зафиксирован положительный результат на коронавирус. Заразился и признанный мастер исполнения штрафных ударов, бывший футболист римского "Лацио", ныне тренер команды Серии А "Болонья" Синиша Михайлович, который несколько дней назад общался с Бриаторе на Сардинии. Ситуация для него осложняется тем, что 12 июля сербу был поставлен диагноз лейкемия.

12 августа Бриаторе встретился с бывшим премьер-министром Италии, 78-летним Сильвио Берлускони в его доме на побережье Коста Смеральда на Сардинии. "Я приехал навестить своего друга: я его очень люблю и считаю, что он в хорошей форме. Браво, Сильвио!" - сказал Бриаторе в коротком видео, размещенном в Instagram.

70-летний Бриаторе, чье состояние оценивается в 150 миллионов долларов, известен своими романами с топ-моделями и является частым героем светских хроник различных таблоидов.