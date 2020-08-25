Сенсационные находки сделаны в ходе совместной комплексной экспедиции Русского географического общества и Северного флота. Один отряд исследователей на морском буксире МБ-12 работает в районе острова Северный (архипелаг Новая Земля), второй, на ледоколе "Илья Муромец", - в районе полуострова Таймыр.

Продовольственный склад (депо) исследователи нашли в расщелине между двух скал. Продукты пролежали там полтора века. Фото: фото предоставлено участниками комплексной экспедиции РГО и Северного флота на архипелагах Арктики

И оба отряда уже доложили об удивительных открытиях. На западном побережье Северного острова найден продуктовый склад, который заложили участники международной арктической экспедиции 1872-1874 годов. В основном финансировали ту экспедицию австро-венгерские и немецкие аристократы-меценаты, а участвовали в ней моряки австро-венгерского флота. В экипаже были также итальянцы, чех и много людей из государств Балкан и Адриатики, которых уже нет на карте. Продукты в склад заложили свои, европейские. Что сослужило недобрую службу: в расщелине между скалами, под камнями, наши обнаружили 9 бочек для хлеба и 7 ящиков с колбасой. Ящики и бочки в плохом состоянии. Кто-то скажет: а как иначе? Ведь колбаса и хлеб пролежали 150 лет.

Отвечу: наша тушенка лучше выдерживает испытание временем. Или, если быть совсем дотошным: русско-французская. Сам держал в руках 675-граммовую банку с щами и мясом, которую нашли в таком же продскладе на Таймыре. Заложил ее в 1900 году легендарный Эдуард Толль. Пролежав 120 лет в вечной мерзлоте, она вполне съедобна. Производитель: Санкт-Петербург, консервная фабрика Франсуа Азибера. Так что полярникам на заметку: выбирай отечественное! Моряки и исследователи сейчас напряженно работают. Высадка с буксира МБ-12 (капитан - Владимир Рогожин) на острова проходит в сложных условиях: рифы, сильный ветер, волны. Участники экспедиции установили памятную доску в честь основателей РГО (к 175-летию Общества) на мысе Желания на Новой Земле.

Второй отряд на ледоколе "Илья Муромец" повторяет маршрут первой Русской полярной экспедиции барона Толля 1900-1902 годов вдоль северных берегов Таймыра. В Енисейском заливе исследователи обнаружили подводный артефакт. Вообще-то артефактом его не считали, так как искали вполне конкретное судно: затонувший более ста лет назад ледокол "Вайгач". Нашли. Только оказалось, что это не "Вайгач". Нечто огромное, 56 на 9 метров, лежит на глубине 27 метров - там, где должен быть ледокол.

"Вайгач" не просто один из тысяч судов или кораблей, покоящихся на арктическом дне. Это кусок истории России: таинственный, романтично-трагичный и захватывающий. Ледокольный пароход "Вайгач" (в ту эпоху - "Вайгачъ") спустили в 1909 году с петербургской верфи. Первый капитан - Александр Колчак, да-да, тот самый.

Судно совершило несколько эпохальных экспедиций в Арктику, и вместе с собратом-ледоколом "Таймыр" прошло путь, который мы сегодня называем Северным морским. В 1913 году, уже без Колчака, экспедиция открыла Землю Николая II.

На таре можно прочитать надписи. Продукты время, увы, не пощадило. Фото: фото предоставлено участниками комплексной экспедиции РГО и Северного флота на архипелагах Арктики

Вы не знаете, где такая земля? А это еще одна удивительная история. По праву первооткрывателей участники экспедиции открытые земли провозгласили частью Российской империи: водрузили флаг, дали залп. И решили назвать остров (они считали его островом, хотя на самом деле это был архипелаг) Тайваем. В честь кораблей "Таймыр" и "Вайгач". Увы, государь-император не согласился, повелел присвоить наименование Земля Императора Николая II.

Советская власть с царем тоже не согласилась, и в 1926 году Президиум ЦИК СССP переименовал архипелаг в Северную Землю. Таким его и знаем.

В Гражданскую войну "Вайгач" занимался тем, для чего его строили: снабжал заполярные радиостанции, вел исследования в Арктике. Погиб осенью 1918 года. У мыса Ефремов Камень напоролся на подводный риф. С "Вайгача" успели предупредить "Таймыр", благодаря чему он хоть и налетел на подводную скалу, но не так фатально: успел сбавить ход.

Весной 1919 года с командования ледокола снимут обвинения: в действиях командира судна старшего лейтенанта Тихменева служебных и навигационных упущений не найдено. Осадка судна была 4,6 метра, а на картах в том месте глубина обозначена в 18,3 метра.

...Тихменев сражался в войсках Колчака и погиб осенью 1919 года. Самого Колчака казнят в 1920-м. А "Вайгач" еще много лет "висел" на том рифе.

А потом море его забрало.

Какова его судьба - узнаем. Рано или поздно. РГО и Северный флот продолжают исследования, стирая загадки со страниц истории.