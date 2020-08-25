А ведь предполагалось, что из-за пандемии машин на немецких дорогах станет меньше. Это должно было обезопасить владельцев двухколесных транспортных средств. Для них в Берлине наскоро соорудили несколько километров "всплывающих" велосипедных дорожек, которые заметно сузили проезжую часть. Однако после окончания карантина автотрафик вернулся к "доковидным" объемам.

По словам Зигфрида Брокмана, эксперта по ДТП из страховой компании, самыми уязвимыми оказались перекрестки и подъезды к частным домам - на них приходится две трети аварий с участием велосипедистов. Почти в половине смертельных случаев фигурируют грузовики.