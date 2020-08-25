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25.08.2020 13:45
Рубрика: Общество

Эндокринолог назвал безопасную норму шоколада

Текст: Тимур Алимов

Доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета Медицинского университета им. Н.И. Пирогова Юрий Потешкин прокомментировал выводы ученых из США о пользе шоколада для сердечно-сосудистой системы.

Согласно данным американских исследователей, употребление любимого многими лакомства один раз в неделю снижает риск развития ишемической болезни сердца (ИБС) минимум на восемь процентов.

Ученые провели анализ шести международных исследований за последние 50 лет, участникам которых стали более 330 тысяч жителей США, Швеции и Австралии.

По словам авторов работы, основную пользу для поддержания в норме сосудов и сердца несут содержащиеся в шоколаде флавоноиды, полифенолы, стеариновая кислота и метилксантины. Так, флавоноиды (эпикатехин, катехин и процианидины) снижают агрегацию тромбоцитов и в целом улучшают состояние внутренней оболочки кровеносных сосудов. Остальные компоненты тормозят развитие воспаления и способствуют повышению уровня "хорошего" холестерина.

Фото: iStock
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В исследовании не называется количество шоколада, необходимое для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Многое зависит от рецептуры разных производителей и состояния здоровья потребителя. Наиболее безопасным вариантом, считают ученые, является употребление темного шоколада с минимальным содержанием сахара один раз в неделю.

По мнению Юрия Потешкина, в выводах исследования отсутствуют два важных фактора.

- Одно дело, когда качественный горький шоколад ест стройный житель Австралии, живущий на берегу океана, и совсем другое - когда шоколадными конфетами объедается житель российского мегаполиса с лишним весом, курящий и ведущий сидячий образ жизни. Поскольку проблема избыточного веса стоит в нашей стране очень остро, то давать универсальный совет налегать на шоколад "для здоровья" я бы поостерегся. Но если у вас нет лишних килограммов, и вы для удовольствия едите шоколад в разумных количествах, то вреда, конечно, не будет, - цитирует эндокринолога KP.Ru.

Как отмечают специалисты, полезной для здоровья являются не более 50 граммов черного шоколада или 20 граммов молочного шоколада в день.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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