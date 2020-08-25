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25.08.2020 17:49
Рубрика: Экономика

ФАС возбудила дело из-за некачественного швейцарского шоколада

Текст: Елена Манукиян

ФАС возбудила дела в отношении компании, которая завозила на реализацию в Россию поддельный шоколад брендовой западной марки, сообщили в ведомстве. Как выяснилось, еще в декабре, были обнаружены качественные различия между европейским шоколадом марки Lindt и его российским аналогом. По результатам экспертизы, в продукте, доступном к приобретению в нашей стране, выявлено значительное отличие в содержании органических кислот от образцов, приобретенных в Европе. При этом товар рекламировался с акцентом на давние традиции производства, высокую репутацию производителя и гарантированное качество продукции.

Фото: iStock
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Согласно информации, расположенной на упаковках шоколада, он производится во Франции, Германии, и Швейцарии, после чего импортируется из Швейцарии в Россию компанией ООО "Линдт унд Шпрюнгли (Раша)". Полгода назад ей было выдано предупреждение, срок исполнения которого продлили до 31 июля. Однако его компания проигнорировала, продолжив нарушать антимонопольное законодательство, за что ей теперь придется отвечать.

"Позиционирование товаров и услуг под обозначениями "стандарт", "традиции", "качество" того или иного региона давно вошли в практику маркетингового продвижения во всем мире. Однако, когда производители предлагают российским потребителям по разным причинам адаптированные товары и не информируют их об этом, ведомство видит в таких действиях признаки нарушения антимонопольного законодательства, - пояснил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров. - Такое поведение производителей может привести к перераспределению спроса на рынке и получению ими необоснованной выгоды, что, в свою очередь, негативно сказывается на конкуренции".

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