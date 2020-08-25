ФНС напомнила об изменении сроков уплаты налогов

Около 12 млрд рублей субсидий получил малый и средний бизнес на частичное покрытие расходов на покупку масок, перчаток и градусников в связи с COVID-19. Об этом сообщил начальник Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Сергеев на онлайн-конференции, посвященной изменениям в налоговом законодательстве.

Средства индивидуальной защиты и дезинфекции предприниматели обязаны закупать в связи с рекомендациями Роспотребнадзора. Наиболее значимые расходы - у объектов с большой посещаемостью, включая заведения общепита, сферу туризма и отдыха. Субсидия размером в 15 тыс. рублей выплачивалась единоразово (заявки на ее получение принимались с 15 июля по 15 августа), к этой сумме добавлялось еще по 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника (с учетом сведений о численности на май 2020 года).

По словам Михаила Сергеева, поступления по НДФЛ и страховым взносам растут, что говорит об улучшении ситуации. Принятые государством меры поддержки позволили большинству малых и средних предприятий остаться на плаву. В связи с пандемией бизнес получил отсрочку по уплате ряда платежей. Большинство преференций доступно предпринимателям, которые включены в реестр субъектов МСП и чья деятельность отнесена к перечню наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Так, срок уплаты по НДФЛ для предпринимателей за 2019 год перенесен с 15 июля на 15 октября 2020 года. Авансовые платежи за первый квартал 2020 года сдвинуты с 25 апреля на 25 октября, за первое полугодие - с 25 июля на 25 ноября. Сроки уплаты страховых взносов (с выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц) за март - май перенесены на 6 месяцев, за июнь - июль - на 4 месяца. "Все сделано так, чтобы все взносы были уплачены до конца этого года", - отметил Сергеев.

Уплата НДФЛ за 2019 год, авансовых платежей по НДФЛ за первый квартал и за полугодие 2020 года производится равными частями ежемесячно в размере 1/12 суммы. Такая же система действует и для страховых взносов. Кроме того, представитель ФНС напомнил, что с апреля этого года для малых и средних предпринимателей были вдвое снижены тарифы страховых взносов - до 15%. Такая же ставка будет действовать в 2021 году. На пониженные тарифы страховых взносов с января следующего года также смогут рассчитывать российские организации, которые одновременно занимаются проектированием и разработкой изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной продукции).

По словам Сергеева, планируется ввести упрощенный порядок применения налоговых вычетов на бездекларационной основе. "Декларация 3-НДФЛ сохраняется. Но мы планируем ввести упрощенный порядок применения налоговых вычетов. Соответствующий законопроект мы уже направили в Минфин России. Планируем ввести бездекларационный порядок применения налоговых вычетов. Заявительный, но совершенно по другим правилам. Самое главное преимущество - отсутствие декларации и подтверждающих документов", - отметил Сергеев.

Планируется ввести упрощенный порядок применения налоговых вычетов - без деклараций

Новшество коснется инвестиционных налоговых вычетов, а затем налоговых вычетов при покупке жилья, если такие сделки осуществляются через банки, уточнил он. В дальнейшем мера может быть распространена на социальные вычеты. При этом упрощенный порядок станет лишь альтернативой классическому, который также сохранится, уточнил представитель налоговой службы.