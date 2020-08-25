Forbes назвал богатейшие семейные кланы России

Совокупное состояние десяти богатейших семей России за год увеличилось на $1,5 млрд - до $26,8 млрд, подсчитал российский Forbes.

Самым богатым кланом в этом году признана семья Ротенбергов. Их состояние за год увеличилось на $270 млн - до $5,45 млрд. Произошло это в основном из-за продажи "Газпрому" компании "Стройгазмонтаж". Цена сделки - 75 млрд рублей.

Клан Ротенбергов состоит из четырех человек. Аркадий Ротенберг - председатель правления Федерации хоккея России, генеральный директор фонда "СКД "Явара-Нева". Ему 68 лет. Он разведен, у него пятеро детей. Его брат - Борис является членом совета директоров СМП Банка. Ему 63 года. Женат, имеет пятерых детей. Игорь Ротенберг - основной владелец компании "Газпром бурение". Возраст: 47 лет. Женат, у него трое детей. Лилия Ротенберг совладелица TPS Real Estate. Ей 42 года, замужем. Все Ротенберги живут в Москве.

В первом рейтинге богатейших семей России в 2014 году Ротенберги тоже занимали первое место. За шесть лет в их бизнесе многое изменилось.

Бизнес-клан Гуцериевых, который пять раз подряд занимал первую строчку рейтинга, переместился на этот раз на 3-е место. Состояние семьи сейчас оценивается в $3,2 млрд, что на $2,45 млрд меньше, чем в прошлом году. Гуцериевы потеряли много денег на недвижимости, упали также котировки "Русснефти", которую контролирует семья.

Впервые в рейтинг включили семью Гурьевых, владельцев производителя удобрений "Фосагро". Как поясняет издание, основной критерий для включения в рейтинг - члены семьи должны участвовать в управлении семейным бизнесом и владеть долями в этом бизнесе. Семья Гурьевых этому критерию вполне соответствует. Сын основателя компании, бывшего сенатора Андрея Гурьева, руководит "Фосагро" с 2013 года, является бенефициаром семейного траста, в который Гурьев-старший передал свои акции. Семейство расположилось на второй строчке рейтинга с состоянием в $5,1 млрд.

В рейтинг также попали семейные кланы Шаймиевых (сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева и богатейшие бизнесмены республики. Им принадлежит по 19,5% группы ТАИФ), Евтушенковых (АФК "Система", ПАО МТС), Рахимкуловых (братья Тимур и Руслан Рахимкуловы стали без малого миллиардерами благодаря отцу Мегдету Рахимкулову, который работал с "Газпромом").