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25.08.2020 19:36
Рубрика: Общество

Где глубоко, где - мелко

Главные ожидаемые природные угрозы - паводки и сушь
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(8243)
Оперативный прогноз на предстоящую неделю от МЧС России по сути получился посвящен одной теме - воде. Где-то ее ожидают слишком много, а где-то - катастрофически мало. Но в любом случае последствия для регионов будут крайне негативными хоть при избытке, хоть при недостатке воды.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Южным регионам Дальнего Востока в основном придется опасаться паводков. Причем большая вода уже начала без раскачки оправдывать тревожные предсказания ученых-гидрологов. На этой неделе ожидается пик паводков в Амурской области и Хабаровском крае. Еврейская автономная область пока вне зоны большого риска, но и там изначально прогнозировали катастрофические последствия от большой воды. К счастью, пока прогноз не оправдывается.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Активность циклонов может переполнить водохранилища на Дальнем Востоке

- До конца августа в результате дождевых паводков наибольший риск подтоплений низкопойменных и приусадебных участков, низководных мостов и других объектов инфраструктуры прогнозируется на территории Амурской, Сахалинской областей, Еврейской автономной области, Приморского и Хабаровского краев, - говорится в оперативном прогнозе на предстоящие несколько дней, составленном на основе данных МЧС, Росгидромета и Росводресурсов. Ожидается, что наиболее сложная обстановка будет складываться в Белогорске Амурской области. Там уже работает аэромобильная группировка МЧС, установлены водоналивные дамбы, идет откачка воды. И, увы, скорее всего, прогноз оправдается . Это следует из предупреждений синоптиков, которые ожидают дальнейших осадков в этих местах. При и без того переувлажненной почве любые осадки приведут к подтоплениям частного сектора, отметили в спасательном ведомстве. А ведь еще совсем недавно ничто не предвещало беды, и наблюдался даже дефицит водных запасов на Дальнем Востоке.

"В начале августа на реках Приамурья преобладала пониженная водность, русловые запасы реки Амур на конец июля были ниже прошлогодних в 2-3 раза", - сообщили в пресс-службе Росводресурсов.

Но гидрологическую картину всего за несколько дней поменяли циклоны с большими запасами дождей. Вот они-то сейчас как нельзя кстати пришлись бы в другой части России, на берегах Печоры. Ожидается, что река и ее притоки могут сильно пострадать от маловодья. Причем такого, что впору будет говорить о чрезвычайной ситуации, ситают в МЧС.

В Республике Коми ожидается такая сильная засуха, что река Печора может обмелеть до максимальных значений. Суда будут садиться на мель, а водоснабжению населения угрожают перебои 

"Неблагоприятная гидрологическая обстановка складывается в Республике Коми. На реке Печора ожидается понижение уровня воды до неблагоприятной отметки 15 см. В соответствии с прогнозом гидрологической обстановки возможны следующие риски возникновения ЧС и происшествий: затруднение судоходства, повреждение судов и плавсредств, посадка судов на мель, нарушение работы систем водоснабжения для населения", - сказано в тексте прогноза.

Есть и оптимистические ожидания. Они связаны с уменьшением числа лесных пожаров. Уже сейчас площадь природных пожаров в стране уменьшилась в сравнении с прошлой неделей почти на 60 процентов, а количество их очагов - на 21 процент.

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