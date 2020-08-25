Главный военный разведчик Дании отстранен от службы

В Дании главу военной разведки Ларса Финдсена временно отстранили от службы. Разведчика обвиняют в нарушении законов о персональных данных, а также сокрытии информации, передает РИА Новости.

Как выяснилось, военная разведка проводила деятельность, которая нарушала законодательство Дании, в том числе связанную с получением и передачей информации о гражданах страны. Кроме того, как показала проверка, в ведомстве утаивали информацию и не принимали меры по выявлению признаков шпионажа внутри минобороны. Чем это может грозить Финдсену - выяснится в ближайшее время.

Кроме главы ведомства от службы отстранены еще двое сотрудников.