Гутерреш спрогнозировал потери мирового туризма из-за COVID-19

По прогнозам ООН, в этом году из-за пандемии туристической отрасли по всему миру грозит потеря 120 миллионов рабочих мест. Об этом, как сообщает Der Spiegel, заявил генеральный секретарь Объединенных наций Антонио Гутерреш.

И если экономически развитые страны были шокированы практическим отсутствием туризма, сказал Гутерреш в видеообращении, то для развивающихся стран это стало бедствием. Ведь многие из них фактически живут за счет туризма.

За прошедшие пять месяцев, пишет Der Spiegel, по всей планете перекрывались границы, закрывались отели, отменялись авиарейсы. За это время число международных туристов сократилось на 56 процентов, а к концу года этот показатель может достигнуть 78 процентов. В результате туристическая сфера может потерять от 910 миллиардов до 1,2 триллиона долларов.

Особенно пагубно это отразится на туристических компаниях, которые в основном являются малыми и средними предприятиями. Больше всего, по словам представителя ООН, от сокращений рабочих мест пострадают женщины. Ведь, как известно, туристический сектор больше чем наполовину обслуживают именно женщины.

"Мы просто обязаны возродить международный туризм, подчеркнул генеральный секретарь ООН. С тем чтобы помочь миллионам людей в тех странах, благополучие которых порой напрямую зависит от туристических доходов", - сказал Гуттереш.