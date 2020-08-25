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25.08.2020 15:09
Рубрика: В мире

Испанские регионы ужесточают антикоронавирусные ограничения

Текст: Юрий Когалов
После того, как в Испании было отменено чрезвычайное положение, ответственность за безопасность и здоровье граждан легла в основном на плечи региональных властей. Когда в пиренейском королевстве снова начало расти число зараженных коронавирусом, правительства автономий принялись вводить различные ограничения, и сейчас, в преддверии начала учебного года, и вовсе закрутили гайки.

Так, в Каталонии Женералитат запретил собраться в группы более 10 человек как в общественных местах, так и в частном порядке. Больше людей в одном помещении могут находиться только на работе или в транспорте. Это ограничение связано с тем, что в 70 процентах случаев коронавирус передается во время семейных или дружеских встреч.

Фото: GettyImages
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В Мурсии пошли еще дальше. В этой автономии собраться вместе могут лишь шесть человек, если, конечно, эти люди и так не проживают в одном месте. "Распространение инфекции увеличивается, ее необходимо остановить", - отметили местные власти.

Руководство столичного региона и вовсе призвало жителей избегать "ненужных социальных взаимодействий", встреч с друзьями или членами семьи. При этом глава Мадридской автономии Исабель Диас Аюсо отвергает возможность введения карантина, чтобы не нанести еще больший ущерб экономике.

В Риохе вновь запретили посещение родственников в домах престарелых. Подобные ограничения действовали в Испании лишь весной - в самый разгар эпидемии.

Увеличение числа заболевших в стране настолько встревожило правительство, что оно готово пойти на то, чтобы отложить начало занятий в школах. Министр образования Исабель Селаа оставила решение этого вопроса регионам. Впрочем, это и так было в их компетенции, в зависимости от региона, согласно составленному еще пару месяцев назад графику, уроки начнутся в промежутке между 4 и 18 сентября. Министерство не будет навязывать свое решение, подчеркнули в ведомстве.

Регионы тем временем продолжают готовиться к началу занятий в школах. В Галисии на этой неделе началось тестирование на коронавирус всех учителей. А в Каталонии власти пообещали провести в школах и университетах полмиллиона тестов в период с сентября по ноябрь.

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