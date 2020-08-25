Как изменится ЕГЭ-2021

Опубликованы проекты демоверсий по всем предметам ЕГЭ на 2021 год.

- Изменений в ЕГЭ 2021 года по математике, физике, химии, географии, обществознанию и иностранным языкам нет, - сообщили в Рособрнадзоре. - Структура и содержание работы по биологии также не изменились, но время ее выполнения увеличено с 210 до 235 минут.

Что еще появилось нового? В ЕГЭ по русскому языку изменена формулировка девятого задания, а также уточнены формулировка и критерии оценивания сочинения. В ЕГЭ по литературе обновлено седьмое задание с кратким ответом: в текст требуется вписать два литературоведческих термина или литературных факта. В ЕГЭ по истории изменена модель исторического сочинения. Если в 2020 году ребята писали его по одному из трех исторических периодов, то в 2021 году это задание необходимо будет выполнить по одному из трех предложенных исторических процессов. Или по деятельности одной из трех исторических личностей.

Но больше всего изменений в ЕГЭ по информатике.

- Это связано с переводом этого экзамена с 2021 года в компьютерную форму, - рассказали в Рособрнадзоре. - Включены задания на практическое программирование: составление и отладку программы, работу с электронными таблицами и информационный поиск. Таких заданий в работе девять, то есть треть от общего числа.

Остальные 18 заданий сохраняют преемственность с ЕГЭ прошлых лет, когда экзамен проводился на бумажных бланках. При этом они адаптированы к новым условиям. Еще одно отличие: выполнение заданий по программированию допускается на языках: С++, Java, C#, Pascal, Python, Школьный алгоритмический язык.

Общественное обсуждение демоверсий и других документов, на основе которых будут составляться реальные задания ЕГЭ, продлится до 1 октября 2020 года. Замечания принимаются на адрес fipi@fipi.ru.