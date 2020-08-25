Кипр откроет границу для прибывающих из России граждан

Кипр с 28 августа откроет границу для прибывающих из России граждан. Но туристов на острове пока не ждут. В списке только - граждане республики и члены их семей, лица, имеющие вид на жительство в этой стране, дипломатические сотрудники и лица, имеющие на руках специальное разрешение на въезд в страну от правительства Республики Кипр.

Всем им надо будет сдать тест на коронавирус, либо предоставить сертификат о прохождении ПЦР-теста с отрицательным результатом. Кроме того, Минздрав Кипра не отменял и 14-дневный карантин для граждан, прибывающих из стран категории "C". Россия впервые с начала пандемии попала в этот список, сообщает ТАСС.

При улучшении эпидситуации страна может оказаться в другом списке (группа В). В этом случае туристам для посещения Кипра понадобится сертификат об отсутствии коронавируса, но уже не нужно будет проводить две недели на карантине.