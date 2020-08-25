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25.08.2020 20:38
Рубрика: Экономика

Малый и средний бизнес получил поддержку

Российская газета - Спецвыпуск № 189(8243)
Согласно документу, совместно выпущенному несколькими министерствами и департаментами, Китай ввел новые меры для содействия развитию малых и средних предприятий, сделав упор на денежно-кредитные инструменты и призвав отвечающие критериям компании стать публичными.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Среди ключевых мер - стимулирование банков увеличить кредиты малым предприятиям. Центральный банк может использовать механизмы повторного кредитования и переучета векселей для повышения ликвидности. Он также может высвободить больше средств путем корректировки нормы обязательных резервов - денежных сумм, которые финансовые учреждения обязаны держать в резерве, сообщают в министерстве промышленности и информатизации КНР.

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