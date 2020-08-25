Согласно документу, совместно выпущенному несколькими министерствами и департаментами, Китай ввел новые меры для содействия развитию малых и средних предприятий, сделав упор на денежно-кредитные инструменты и призвав отвечающие критериям компании стать публичными.

Среди ключевых мер - стимулирование банков увеличить кредиты малым предприятиям. Центральный банк может использовать механизмы повторного кредитования и переучета векселей для повышения ликвидности. Он также может высвободить больше средств путем корректировки нормы обязательных резервов - денежных сумм, которые финансовые учреждения обязаны держать в резерве, сообщают в министерстве промышленности и информатизации КНР.